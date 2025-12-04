Baltijas balss logotype
Любимый кофе расскажет о вашем характере: что говорит наука 0 409

Lifenews
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Любимый кофе расскажет о вашем характере: что говорит наука

Предпочтения в кофе могут многое рассказать о вашей личности. Наука подтверждает, что выбор напитка связан не только с вкусом, но и с чертами характера.

Черный кофе

Любители крепкого черного кофе без сахара и молока склонны к выраженной индивидуальности и некоторой антисоциальной черте характера. Конечно, это не значит, что вы опасны для окружающих, но есть связь с «темной стороной» личности.

Эспрессо

Предпочтение насыщенного эспрессо говорит о яркой личности и стремлении к самовыражению. Иногда это также отражение желания принадлежать к определенному социальному кругу или демонстрации желаемого образа жизни.

Сладкий кофе

Любители сладкого кофе с сахаром или сливками обладают высоким социальным интеллектом и умеют выстраивать отношения с людьми. Также сладкий кофе помогает справляться со стрессом — возможно, ваш выбор напитка отражает текущую нервозность.

Кофе с сиропами

Добавление ароматизированных сиропов или предпочтение кофе с разными вкусами связано с готовностью к риску и открытостью к новому. Любители такого кофе чаще пробуют новые вещи и принимают нестандартные решения.

Кофе без кофеина

Выбор кофе без кофеина указывает на заботу о здоровье и стремление держать жизнь под контролем. Однако иногда стоит позволить себе расслабиться — это принесет дополнительное удовольствие.

Растворимый кофе

Если вы отдаёте предпочтение быстрому растворимому кофе даже при наличии времени, исследователи связывают это с повышенной склонностью к прокрастинации.

#кофе #характер #стресс #здоровый образ жизни #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
0

