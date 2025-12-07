Baltijas balss logotype
Фанаты Ольги Бузовой обсуждают возможную беременность 39-летней звезды 0 217

Lifenews
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Оленька всегда восхищает своей красотой.

Оленька всегда восхищает своей красотой.

Все гадают - кто же оказался счастливым папой.

В соцсетях Ольги Бузовой появились любопытные кадры, мгновенно ставшие вирусными. Теперь поклонники певицы всерьез надеются, что верно истолковали игривое поведение любимицы.

Не так давно Ольга Бузова рассказала об откровенных подкатах Аристарха Венеса, с которым ее свела судьба на шоу «Звезды на Карибах». И хотя исполнительница хита «Мало половин» изо всех сил отрицала роман со звездой «Кадетства», в Сети все равно поползли всевозможные слухи о взаимной симпатии голубков. Как известно, певица уже давно мечтает о семейном счастье, а дети для нее – это, наверное, самый больной вопрос.

Несколькими днями ранее в микроблоге Бузовой появились теплые кадры, на которых она позирует возле новогодней елки в стильной пижаме. Кружась по комнате, округлившаяся в интересных местах артистка то и дело прикрывала живот мягкой игрушкой. Необычное поведение любимицы поклонники тут же восприняли как намек на ее интересное положение. Мол, Ольга неспроста летает на крыльях счастья, да еще и делает акцент на животике.

Само собой, в соцсетях началось бурное обсуждение «деликатного положения» Бузовой. Исполнительницу начали поздравлять с грядущим пополнением, попутно гадая о том, кем же является отец ее ребенка.

«Аристарх Венес постарался на славу»; «Либо реально беременная, либо не сама вынашивать будет, но хочет, чтобы думали, что сама»; «А кто же счастливый отец? Однозначно не Дава»; «Там к ней недавно Аристарх клинья подбивал, вот это будет номер»; «Хочется Олю поздравить, она так хотела этого, мама из нее получится прекрасная», - высказались комментаторы.

Как ранее отмечала парапсихолог Николетта Антипова, мечта Ольги Бузовой о детях сбудется уже в 2025 году. По словам эксперта, отец малыша артистки - это ее давний знакомый, который хорошо известен публике.

«Вижу предстоящие счастливые события в жизни Ольги Бузовой. Давняя мечта о счастливом материнстве станет реальностью уже в течение года», - говорила Антипова.

#шоу-бизнес #беременность #соцсети #Ольга Бузова #романтика #слухи #предсказания
