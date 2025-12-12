Baltijas balss logotype
Откровенные фото 48-летней Елены Ваенги вызвали слухи о романе певицы 0 669

Lifenews
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шоумен Исаев и красавица Елена.

Шоумен Исаев и красавица Елена.

С Сергеем Исаевым ее связывает давнее творческое содружество.

Артистка уже много лет замужем за барабанщиком Сергеем Садырбаевым. Пара воспитывает общего сына Ивана, которого Елена Ваенга называет вымоленным ребенком.

Но так ли все гладко в личной жизни звезды, если она теперь все чаще оказывается на публике в компании известного шоумена. Сергей Исаев - автор и участник проекта шоу «Уральские пельмени» регулярно делится с подписчиками кадрами, на которых он запечатлен в компании знаменитой брюнетки. Недавно в микроблоге артиста снова появилась публикация, наделавшая много шума в Сети.

«Спасибо тебе за все твое настоящее и родное!» - обратился Исаев к Ваенге. То, с какой теплотой участник комедийного шоу говорит о Елене Ваенге, может свидетельствовать о служебном романе. К таким неутешительным выводам пришли фанты вокалистки, которые уже который год радеют за семейное счастье любимицы. К слову, на вышеупомянутом фото Ваенга буквально сияет, демонстрируя алые губы и бездонное декольте, что довольно нетипично для ее фирменного образа «женщины в черном».

«Куда смотрит муж Лены?»; «Красивая пара»; «Ого, красотка прям, а какое платье откровенное... Хорошеет Лена с каждым днем»; «Служебный роман? А как же муж?» - пишут поклонники артистки в социальных сетях.

Правда, если поднять историю в интернете, выясняется, что Елена Ваенга и Сергей Исаев – давние друзья. Более того, в рамках проекта «Удачные истории» от СТС Ваенга и участники «Уральских пельменей» сняли клип на песню Надежды Кадышевой «Течет ручей». В съемках были задействованы не только Сергей Исаев с певицей, но и его двое сыновей…

Елена Владимировна Ваенга (настоящая фамилия — Хрулёва; род. 27 января 1977, Североморск, Мурманская область, СССР) — российская эстрадная певица, автор песен, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2025), заслуженная артистка Республики Марий Эл (2017). Лауреат премий «Шансон года», внучка контр-адмирала Василия Семёновича Журавеля[2]. Победительница второго сезона «Фантастики». Ваенга — название реки на Кольском полуострове. Родной для Елены город Североморск до 18 апреля 1951 года делился на Верхнюю и Нижнюю Ваенгу. В основе названия и псевдонима — саамское слово «олениха». Псевдоним придуман её матерью.

#звезды #шоу-бизнес #социальные сети #знаменитости #роман #дружба #слухи
Оставить комментарий

