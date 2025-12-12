Артистка уже много лет замужем за барабанщиком Сергеем Садырбаевым. Пара воспитывает общего сына Ивана, которого Елена Ваенга называет вымоленным ребенком.

Но так ли все гладко в личной жизни звезды, если она теперь все чаще оказывается на публике в компании известного шоумена. Сергей Исаев - автор и участник проекта шоу «Уральские пельмени» регулярно делится с подписчиками кадрами, на которых он запечатлен в компании знаменитой брюнетки. Недавно в микроблоге артиста снова появилась публикация, наделавшая много шума в Сети.

«Спасибо тебе за все твое настоящее и родное!» - обратился Исаев к Ваенге. То, с какой теплотой участник комедийного шоу говорит о Елене Ваенге, может свидетельствовать о служебном романе. К таким неутешительным выводам пришли фанты вокалистки, которые уже который год радеют за семейное счастье любимицы. К слову, на вышеупомянутом фото Ваенга буквально сияет, демонстрируя алые губы и бездонное декольте, что довольно нетипично для ее фирменного образа «женщины в черном».

«Куда смотрит муж Лены?»; «Красивая пара»; «Ого, красотка прям, а какое платье откровенное... Хорошеет Лена с каждым днем»; «Служебный роман? А как же муж?» - пишут поклонники артистки в социальных сетях.

Правда, если поднять историю в интернете, выясняется, что Елена Ваенга и Сергей Исаев – давние друзья. Более того, в рамках проекта «Удачные истории» от СТС Ваенга и участники «Уральских пельменей» сняли клип на песню Надежды Кадышевой «Течет ручей». В съемках были задействованы не только Сергей Исаев с певицей, но и его двое сыновей…

Елена Владимировна Ваенга (настоящая фамилия — Хрулёва; род. 27 января 1977, Североморск, Мурманская область, СССР) — российская эстрадная певица, автор песен, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2025), заслуженная артистка Республики Марий Эл (2017). Лауреат премий «Шансон года», внучка контр-адмирала Василия Семёновича Журавеля[2]. Победительница второго сезона «Фантастики». Ваенга — название реки на Кольском полуострове. Родной для Елены город Североморск до 18 апреля 1951 года делился на Верхнюю и Нижнюю Ваенгу. В основе названия и псевдонима — саамское слово «олениха». Псевдоним придуман её матерью.