TikTok заполнен порнографическим содержанием, регуляторы бессильны 1 397

Дата публикации: 18.12.2025
BB.LV
Живых работниц в этом бизнесе становится все меньше.

Все чаще появляются ролики с молодыми девушками в бикини, школьной форме и обтягивающей одежде.

На заполоновших TikTok видеороликах изображены молодые девушки в сексуальной одежде или в вызывающих позах, а в комментариях содержатся ссылки на группы по продаже детской порнографии в Telegram, говорится в новом докладе

Видеоролики, созданные искусственным интеллектом и демонстрирующие девушек в откровенной одежде или позах, набирают миллионы лайков и просмотров на TikTok, несмотря на то, что этот контент запрещен.

Испанская организация Maldita, занимающаяся проверкой фактов, обнаружила на платформе более 20 аккаунтов, которые опубликовали свыше 5200 видеороликов с молодыми девушками в бикини, школьной форме и обтягивающей одежде. В общей сложности эти аккаунты уже насчитывают более 550 000 подписчиков и почти 6 миллионов лайков.

В комментариях содержатся ссылки на внешние платформы, такие как сообщества Telegram, которые продают детскую порнографию, говорится в докладе. Maldita заявила, что сообщила о 12 группах Telegram, обнаруженных в ходе исследования, в испанскую полицию.

Аккаунты также получают прибыль, продавая сгенерированные искусственным интеллектом видео и изображения через сервис подписки TikTok, который выплачивает создателям ежемесячную плату за доступ к их контенту. Согласно договору с создателями, платформа получает около 50 процентов прибыли от этой модели.

Отчет появился на фоне того, что в разных странах мира, таких как Австралия или Дания, либо уже введены ограничения на использование социальных сетей для пользователей младше 16 лет, либо они обсуждаются в качестве способа обеспечения безопасности молодежи в интернете.

#искусственный интеллект #безопасность #telegram #TikTok #социальные сети #порнография
