Футболист-мультимиллионер о пышной супруге: «Моя жена — любовь всей моей жизни» 0 560

Lifenews
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Футболист счастлив в браке.

Футболист счастлив в браке.

Молодые люди влюбились друг в друга еще в школе, когда обоим было по 17 лет.

Эта жуткая травля началась еще в 2024 году и с тех пор не утихала. И спровоцировал ее провокационный пост анонимного пользователя, который опубликовал снимок пары с язвительной подписью:

«Деклан Райс — мультимиллионер, спортсмен и элитный футболист ростом 185 см, который все равно довольствуется толстой девушкой… Я больше не понимаю этот мир».

Эта искра разожгла костер массовой жестокости, и ситуация быстро вышла за рамки понимания. Волна негативных комментариев становилась только больше. В профилях футболиста и его девушки, а также на фан-страницах, люди, скрывающиеся за аватарами, писали, что Деклану нужна партнерша «посимпатичнее», «которая лучше одевается» и «соответствует его статусу». Саму Лорен, у которой на тот момент в соцсетях было почти 100 тысяч подписчиков, анонимы призывали «привести себя в порядок» и открыто обсуждали ее «непривлекательную» внешность и телосложение.

А вскоре травить улыбчивую блондинку начали не только на просторах интернета. Во время принципиального матча «Арсенала» против «Челси» болельщики с трибун скандировали обидные кричалки, прямо высмеивающие внешность возлюбленной Райса.

До этого ужасающего инцидента Лорен и Деклан, как и многие современные пары, активно делились своей жизнью в соцсетях. Они рассказывали об интересных знакомствах со знаменитостями, выкладывали фото с романтических путешествий и трогательные кадры, связанные с родительством. Их история казалась эталоном крепких отношений, построенных на взаимной поддержке. Но под постоянным, выматывающим прессингом Лорен приняла тяжелое решение. В один из дней девушка полностью очистила свой аккаунт и удалила все фотографии, включая дорогие памяти кадры и рекламные интеграции.

Вот уже больше года ее страничка пустует, а сама Лорен вынуждена пропускать матчи любимого, на которых раньше была его самой преданной болельщицей. Эта травля так сильно сказалась на ее душевном состоянии, что она приняла решение полностью отказаться от публичной части своей жизни.

А ведь любовная история этой пары началась задолго до того, как Деклан стал известным футболистом и у их семьи появились поклонники и недоброжелатели. Молодые люди влюбились друг в друга еще в школе, когда обоим было по 17 лет. Они вместе росли, и Лорен всегда была его надежным тылом. Деклан Райс, перешедший в «Арсенал» в 2023 году за рекордную сумму и ставший ключевым игроком сборной Англии, всегда подчеркивал ценность семьи. В августе 2022 года у пары родился сын Джуд. Им удалось на удивление хорошо сохранить в тайне беременность Лорен, что в эпоху соцсетей кажется почти невероятным. Фанаты узнали о пополнении лишь когда заметили новую татуировку Деклана — имя сына, дату его рождения и символ знака зодиака.

Сам футболист никогда не давал повода усомниться в своих чувствах. В одном из интервью он четко обозначил свою позицию: «Моя жена — любовь всей моей жизни, и для меня нет никого лучше». Однако даже такая прямая и искренняя поддержка со стороны публичной фигуры не стала щитом для его возлюбленной. И пользователи Сети, движимые чем-то между завистью и ложным чувством правоты, продолжили свои атаки.

476x476_0xzuwRzQwi_8461918513564985894.jpg

Эта грустная и показательная история четко отразила проблемы нашего времени. Токсичная культура общения в интернете, где анонимность полностью развязывает руки самой черной зависти и жестокости, может с легкостью сломать любого. Лорен Фрайер не совершала никаких вопиющих проступков и не провоцировала скандалов, она просто жила своей жизнью рядом с любимым человеком, и этого оказалось достаточно, чтобы стать мишенью.

#футбол #интернет #отношения #соцсети #давление #любовь
