Юрий Колокольников номинирован на престижную премию Гильдии киноактёров США (SAG Awards) за роль в сериале «Белый лотос» . 45-летний актёр вместе с коллегами по проекту поборется за награду в категории «Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале» , сообщает The Actor Awards.

Церемония и конкуренты

Церемония вручения премии состоится 1 марта. Среди номинантов:

Лучший фильм: «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Грешники».

«Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Грешники». Лучшая актриса: Джесси Бакли («Хамнет»), Роуз Бирн («Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»), Кейт Хадсон («Песня звучит печально»), Чейз Инфинити («Битва за битвой»), Эмма Стоун («Бугония»).

Джесси Бакли («Хамнет»), Роуз Бирн («Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»), Кейт Хадсон («Песня звучит печально»), Чейз Инфинити («Битва за битвой»), Эмма Стоун («Бугония»). Лучший актёр: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна»), Майкл Б. Джордан («Грешники»), Джесси Племонс («Бугония»).

Карьера Юрия Колокольникова

Юрий Колокольников — один из самых популярных российских актёров. За границей он прославился после роли в сериале «Игра престолов». Среди его зарубежных проектов:

Фильм Даррена Аранофски «Пойман с поличным»

Боевик Патрика Хьюза «Телохранитель киллера»

Лента Кристофера Нолана «Довод» и другие

Личная жизнь

Актёр женат на Вильме Кутавичюте. У него две дочери: София от Ксении Раппопорт и старшая дочь Таисия от первой супруги Надежды Макляровской.

Другие актёры на SAG Awards

В прошлом году в категории «Лучшая мужская роль второго плана» был номинирован российский актёр Юра Борисов за фильм «Анора», однако награду получил Киран Калкин за «Настоящая боль».

