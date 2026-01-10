Юрий Колокольников номинирован на престижную премию Гильдии киноактёров США (SAG Awards) за роль в сериале «Белый лотос». 45-летний актёр вместе с коллегами по проекту поборется за награду в категории «Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале», сообщает The Actor Awards.
Церемония и конкуренты
Церемония вручения премии состоится 1 марта. Среди номинантов:
- Лучший фильм: «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Грешники».
- Лучшая актриса: Джесси Бакли («Хамнет»), Роуз Бирн («Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»), Кейт Хадсон («Песня звучит печально»), Чейз Инфинити («Битва за битвой»), Эмма Стоун («Бугония»).
- Лучший актёр: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна»), Майкл Б. Джордан («Грешники»), Джесси Племонс («Бугония»).
Карьера Юрия Колокольникова
Юрий Колокольников — один из самых популярных российских актёров. За границей он прославился после роли в сериале «Игра престолов». Среди его зарубежных проектов:
- Фильм Даррена Аранофски «Пойман с поличным»
- Боевик Патрика Хьюза «Телохранитель киллера»
- Лента Кристофера Нолана «Довод» и другие
Личная жизнь
Актёр женат на Вильме Кутавичюте. У него две дочери: София от Ксении Раппопорт и старшая дочь Таисия от первой супруги Надежды Макляровской.
Другие актёры на SAG Awards
В прошлом году в категории «Лучшая мужская роль второго плана» был номинирован российский актёр Юра Борисов за фильм «Анора», однако награду получил Киран Калкин за «Настоящая боль».
