Роуз МакГавен заявила о давлении и шантаже со стороны продюсеров сериала «Зачарованные»

Lifenews
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роуз МакГавен заявила о давлении и шантаже со стороны продюсеров сериала «Зачарованные»

Актриса Роуз МакГавен поделилась болезненными воспоминаниями о работе в культовом сериале «Зачарованные», заявив о психологическом давлении, жёстком контроле и угрозах со стороны продюсеров проекта.

По словам МакГавен, атмосфера на съёмочной площадке была далека от безопасной. В подкасте We Need to Talk актриса рассказала, что за ней постоянно следили и контролировали её внешний вид, в частности вес. Она утверждает, что подобные проверки носили унизительный характер и вызывали ощущение, будто её воспринимают не как человека, а как «товар».

Кроме того, актриса заявила, что руководство шоу якобы не позволяло ей покинуть проект по собственному желанию. По её словам, продюсеры угрожали судебными исками и финансовыми санкциями в случае отказа от съёмок или попытки принять участие в других проектах. МакГавен утверждает, что ей внушали страх за своё будущее и даже за благополучие семьи.

Официальных комментариев от создателей «Зачарованных» по поводу этих обвинений на данный момент не поступало. В то же время часть пользователей в социальных сетях скептически отнеслась к заявлениям актрисы, указывая, что другие участницы сериала, в частности Холли Мари Комбс, менялись внешне на протяжении сезонов, что, по их мнению, может говорить об отсутствии тотального контроля.

Роуз МакГавен присоединилась к сериалу в 2001 году, заменив Шеннен Доэрти, и снималась в проекте до его завершения. Ранее актриса уже неоднократно выступала с критикой индустрии и рассказывала о токсичных условиях работы в Голливуде.

Источник

Оставить комментарий

