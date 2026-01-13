По словам МакГавен, атмосфера на съёмочной площадке была далека от безопасной. В подкасте We Need to Talk актриса рассказала, что за ней постоянно следили и контролировали её внешний вид, в частности вес. Она утверждает, что подобные проверки носили унизительный характер и вызывали ощущение, будто её воспринимают не как человека, а как «товар».

Кроме того, актриса заявила, что руководство шоу якобы не позволяло ей покинуть проект по собственному желанию. По её словам, продюсеры угрожали судебными исками и финансовыми санкциями в случае отказа от съёмок или попытки принять участие в других проектах. МакГавен утверждает, что ей внушали страх за своё будущее и даже за благополучие семьи.

Официальных комментариев от создателей «Зачарованных» по поводу этих обвинений на данный момент не поступало. В то же время часть пользователей в социальных сетях скептически отнеслась к заявлениям актрисы, указывая, что другие участницы сериала, в частности Холли Мари Комбс, менялись внешне на протяжении сезонов, что, по их мнению, может говорить об отсутствии тотального контроля.

Роуз МакГавен присоединилась к сериалу в 2001 году, заменив Шеннен Доэрти, и снималась в проекте до его завершения. Ранее актриса уже неоднократно выступала с критикой индустрии и рассказывала о токсичных условиях работы в Голливуде.

