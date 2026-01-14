Канадский актёр Кифер Сазерленд был задержан в Голливуде за нападение на водителя автомобиля совместного пользования, сообщила полиция Лос-Анджелеса, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Исполнитель главной роли в сериале «24» был арестован после того, как вскоре после полуночи полиция прибыла по вызову в Голливуде.

"В ходе расследования было установлено, что подозреваемый, впоследствии идентифицированный как Кифер Сазерленд, сел в автомобиль совместного пользования, физически напал на водителя (потерпевшего) и высказывал в его адрес преступные угрозы", — говорится в заявлении полиции.

Через несколько часов 59-летний актёр был освобождён под залог в размере 50 000 долларов, сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, водитель не получил травм, требующих медицинской помощи.

Сазерленд известен по ролям в сериале «24», а также в фильмах «Пропащие ребята», «Останься со мной» и «Три мушкетёра».

Кифер Сазерленд — сын актёра Дональда Сазерленда, скончавшегося в 2024 году.