Главным зимним развлечением знаменитостей остаются горные лыжи или сноуборд, а местом притяжения любителей активного и роскошного отдыха — Альпы.

Альпийский воздух французского Куршевеля наполнен ароматами — свежевыпавшего снега, элитного шампанского и музыки, которая, кажется, не умолкает ни на минуту.

Здесь, среди заснеженных пиков, собралась звездная компания российской тусовки: рэпер Тимати, дочь миллиардера Диана Манасир, наследница Павла Худякова Тоня, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева с бойфрендом и бывшая участница «Дома-2», а ныне супруга владельца «Эксмо» Инесса Шевчук.

Их отдых — это не просто катание на лыжах, он пронизан роскошью и мотивами «Матушки земли» — именно эта песня стала неофициальным гимном любимого курорта русской элиты зимой 2026 года.

Проснувшись и позавтракав, знаменитости отправляются на склоны в лыжных комбинезонах Chanel, дополненных сумками Hermes (да-да, они и там) и прочими аксессуарами модных брендов. За эти несколько часов звезды успевают не только покататься, но и сделать десятки кадров на фоне заснеженных Альп.

После активного дня не на шутку разгорается аппетит, и наши соотечественники отправляются в лучшие рестораны курорта, где столы ломятся от устриц, улиток, крабов и черной икры. Рацион отнюдь не аскетичный, как и окружающая обстановка — цены на проживание в пятизвездочных отелях здесь стартуют от тысячи долларов за ночь, а бронь на лучшие апартаменты нужно делать за месяцы вперед.

Но истинное лицо этого отдыха раскрывается с наступлением темноты. Именно тогда Тимати, для которого Куршевель давно стал не только местом отдыха, но и личной сценой, превращается в главного заводилу. Он устраивает вечеринки на закрытых площадках, где собирается цвет русской тусовки. В его диджей-сете — несколько собственных хитов, возвращающих гостей в атмосферу легендарных нулевых, и, конечно же, народный хит — песня Татьяны Куртуковой «Матушка земля». Для звездной компании это совмещение приятного с полезным, как однажды точно отметила Ксения Собчак, также бывавшая на таких вечеринках: «Давайте так, я и денег заработала, и отдохнула. Так в целом и должно быть».

Однако за этой беззаботной картинкой иногда проглядывают и личные истории, связывающие героев с этим местом. Для Дианы Манасир Куршевель — курорт с особой сентиментальной ценностью. Годом ранее здесь, на фоне альпийских красот, ей сделал предложение бизнесмен Леван Назаров, подарив кольцо с крупным бриллиантом. Впрочем, уже летом Диана сообщила, что расторгла помолвку и рассталась с Леваном. При этом наследница миллиардера отметила, что ей удалось остаться с экс-возлюбленным в хороших отношениях. А ее сестра Дана, появлявшаяся здесь раньше, и вовсе умудрялась кататься на лыжах в Куршевеле, будучи на седьмом месяце беременности, и это было частью ее личного вызова.

Тимати, в свою очередь, совмещает статус многодетного отца и хедлайнера закрытых вечеринок. Примечательно, что в эту поездку он отправился без своей спутницы Валентины Ивановой и маленькой дочери, что снова породило вопросы о его личной жизни. Такова жизнь на этом островке роскоши, где каждый день — это демонстрация статуса. И пока под залихватские звуки «Матушки земли» зажигает российская элита, кажется, что время в Куршевеле остановилось в золотом мерцании вечной вечеринки.