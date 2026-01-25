Российский миллиардер Олег Дерипаска все чаще посылает сигналы в своем канале Telegram о том, что России нужны элементы десоветизации. В этот раз предприниматель предложил расследовать действия советских большевиков. "Разговор предстоит долгий и тяжёлый", - предрек капиталист.

"24 января 1919 года большевистская власть подписала бесчеловечный декрет, обрекая миллионы невиновных на смерть, голод, потерю близких, потерю родины. О трагедии расказачивания только начинают говорить в полный голос, а разговор предстоит долгий и тяжёлый.… Вечная память безвинно сгинувшим", - написал Олег Дерипаска в своем канале в Telegram.

Кроме того, Дерипаска снабдил этот пост иллюстрацией (см. выше). И привел следующую цитату из одного документа: "«Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести беспощадный террор по отношению ко всем вообще казакам… Конфисковать хлеб… Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи… Разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли…»".

Десоветизация в России похоже только начинается. Еще многое предстоит сделать - при содействии российской олигархии.

Ранее проживающий в Москве миллиардер предположил, что Россия готовится к сдаче своего союзника Беларуси в 2026 году, а также заявил, что Европа может "навести порядок от Лиссабона до Владивостока".

Напомним, что Олег Дерипаска связан с "семьей" Бориса Ельцина, которая привела к власти Владимира Путина. Так, в период с 2001 по 2018 год Дерипаска состоял в браке с Полиной Валентиновной Юмашевой (род. 1980), дочерью Валентина Борисовича Юмашева - мужа дочери Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко. От брака с Полиной Юмашевой у него двое детей: сын Пётр (род. 2001) и дочь Мария (род. 2003).