На днях состоялась премьера документального сериала National Geographic «От полюса до полюса с Уиллом Смитом». Один из его эпизодов снимался в Амазонии, и во время него было сделано важное открытие. А именно – обнаружен новый вид анаконд, в чем принял непосредственное участие сам Уилл Смит.

Смит вместе с экспертом по ядам Брайаном Фраем и проводниками из племени ваорани целенаправленно прочесывали береговые заросли вдоль рек в поисках анаконд. Фрай собирает их чешую для проведения анализов, что позволяет отслеживать уровень загрязнения местной воды. В ходе поисков участникам экспедиции попалась самка зеленой анаконды длиной около 6,5 м, которая произвела большое впечатление на Смита. А затем и на научное сообщество, так как анализ ДНК показал, что это совершенно новый вид.

После этого открытия единый прежде вид зеленых анаконд пришлось разделить на северный и южный, Eunectes akayama и Eunectes murinus. Предполагается, что они произошли от общего предка, но разделились порядка 10 млн лет назад. Уже известные ученым северные зеленые анаконды обитают на территории Венесуэлы, Колумбии, Суринама, Французской Гвианы и в северной части Бразилии.

Уиллард Кэрролл (Уилл) Смит Второй (род. 25 сентября 1968, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский актёр, режиссёр и хип-хоп-исполнитель. Лауреат премий «Оскар», BAFTA, Гильдии киноактёров США и «Золотой глобус», а также двух премий «Грэмми». В 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актёров Голливуда, заработав за год $80 млн. Смит стал первым актёром в истории Голливуда, чьи восемь картин подряд собрали в прокате более 100 млн долларов США каждый.

За роль Ричарда Уильямса в биографической спортивной драме «Король Ричард» (2021) получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. На церемонии 2022 года, незадолго до победы, Смит дал пощёчину ведущему Крису Року после того, как Рок пошутил про жену Смита, Джаду Пинкетт-Смит. Скандальное событие получило широкое освещение в СМИ и критику поступка Уилла, что привело к его уходу из Академии вместе с запретом посещать все их мероприятия в течение десяти лет.