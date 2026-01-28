Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Малыш на драйве» Энсел Элгорт впервые стал отцом 0 131

Lifenews
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рад быть батькой.

Рад быть батькой.

Актер почти исчез из публичного поля, избегая светских мероприятий и интервью.

31-летний актер Энсел Элгорт, известный по фильму "Малыш на драйве", сделался папой. Об этом стало известно после того, как его заметили в Нью-Йорке: он гулял с новорожденным сыном, которого сам носил в слинге, и женщиной, чья личность пока не раскрыта. Пара даже спустилась в метро, демонстрируя редкую для голливудской звезды скромность, пишет Page Six.

Мать ребенка не является публичной персоной и Элгорт намеренно скрывает ее имя, чтобы защитить семью от внимания прессы. Это решение выглядит особенно осознанно на фоне прошлых скандалов, которые преследовали актера последние годы.

Это интересно: до этого Элгорт состоял в долгих, но нестабильных отношениях с Виолеттой, с которой познакомился еще в школе. Их роман начался в 2012 году и длился более десяти лет, но был полон расставаний и воссоединений. Только в 2022 году они окончательно разошлись.

После этого актер почти исчез из публичного поля, избегая светских мероприятий и интервью. Его последняя крупная роль была в 2023 году, а с тех пор он сосредоточился на личной жизни. Появление ребенка стало первым значимым событием в его биографии за последние три года и, возможно, поворотным моментом, знаменующим переход от образа ловеласа к роли взрослого мужчины и отца.

Скандал Энсела

Решение жить вдали от соцсетей и камер во многом связано с обвинениями, прозвучавшими в 2020 году. Тогда девушка по имени Габби заявила в соцсети, что Элгорт вступил с ней в интимную связь, когда ей было 17 лет, а ему - за 20. Она подчеркнула, что публикует это не ради славы или наказания, а чтобы "выздороветь".

Хотя дело не дошло до суда, репутация актера серьезно пострадала: студии отложили совместные проекты, а фанаты разделились на два лагеря. С тех пор Элгорт избегал публичных высказываний и предпочитал действовать через адвокатов.

Музыкальная карьера

Элгорт - не только успешный актер, но и диджей, выступавший под псевдонимом Ansølo. Еще во время учебы он выкладывал треки, а его первым ремиксом стала композиция на "Born To Die" Ланы Дель Рей. В 2014 году он подписал контракт с лейблами Staar Traxx и Size Records, выпустив синглы "Unite" и "Totem".

Позже, вдохновившись еврейской народной музыкой, записал трек "To Life". В 2016 году перешел под крыло солидной студии Universal Records, где выпустил "Home Alone" и "Thief", сняв в клипе свою возлюбленную. Он также сотрудничал с рэпером Logic, участвуя в записи альбома "Everybody". Однако после скандала 2020 года музыкальная активность сошла на нет.

Читайте нас также:
#звезды #Голливуд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Суд Москвы рассмотрит иск Виталия Бородина к Алле Пугачёвой
Изображение к статье: Раскрыто предназначение ветхозаветного Ковчега завета
Изображение к статье: Психиатр предупредил об опасности просмотра ускоренных видеороликов
Изображение к статье: Поворот в скандале: команда готова отказаться от организации концерта имени Паулса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 типов женщин, отношения с которыми чаще всего заходят в тупик
Люблю!
Изображение к статье: Викторию Бекхэм наградили французским Орденом искусств и литературы на фоне напряжённости в семье
Lifenews
Изображение к статье: За Латвию несёт ответственность народ Латвии, и мы как его часть - Браже
Политика
Изображение к статье: Какая еда способна замедлить опьянение?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Импотенция это признак скорой смерти - ученые
Lifenews
Изображение к статье: Почему кошка ходит за хозяином по пятам: истинные причины такого поведения
Люблю!
Изображение к статье: 5 типов женщин, отношения с которыми чаще всего заходят в тупик
Люблю!
Изображение к статье: Викторию Бекхэм наградили французским Орденом искусств и литературы на фоне напряжённости в семье
Lifenews
Изображение к статье: За Латвию несёт ответственность народ Латвии, и мы как его часть - Браже
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео