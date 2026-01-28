31-летний актер Энсел Элгорт, известный по фильму "Малыш на драйве", сделался папой. Об этом стало известно после того, как его заметили в Нью-Йорке: он гулял с новорожденным сыном, которого сам носил в слинге, и женщиной, чья личность пока не раскрыта. Пара даже спустилась в метро, демонстрируя редкую для голливудской звезды скромность, пишет Page Six.

Мать ребенка не является публичной персоной и Элгорт намеренно скрывает ее имя, чтобы защитить семью от внимания прессы. Это решение выглядит особенно осознанно на фоне прошлых скандалов, которые преследовали актера последние годы.

Это интересно: до этого Элгорт состоял в долгих, но нестабильных отношениях с Виолеттой, с которой познакомился еще в школе. Их роман начался в 2012 году и длился более десяти лет, но был полон расставаний и воссоединений. Только в 2022 году они окончательно разошлись.

После этого актер почти исчез из публичного поля, избегая светских мероприятий и интервью. Его последняя крупная роль была в 2023 году, а с тех пор он сосредоточился на личной жизни. Появление ребенка стало первым значимым событием в его биографии за последние три года и, возможно, поворотным моментом, знаменующим переход от образа ловеласа к роли взрослого мужчины и отца.

Скандал Энсела

Решение жить вдали от соцсетей и камер во многом связано с обвинениями, прозвучавшими в 2020 году. Тогда девушка по имени Габби заявила в соцсети, что Элгорт вступил с ней в интимную связь, когда ей было 17 лет, а ему - за 20. Она подчеркнула, что публикует это не ради славы или наказания, а чтобы "выздороветь".

Хотя дело не дошло до суда, репутация актера серьезно пострадала: студии отложили совместные проекты, а фанаты разделились на два лагеря. С тех пор Элгорт избегал публичных высказываний и предпочитал действовать через адвокатов.

Музыкальная карьера

Элгорт - не только успешный актер, но и диджей, выступавший под псевдонимом Ansølo. Еще во время учебы он выкладывал треки, а его первым ремиксом стала композиция на "Born To Die" Ланы Дель Рей. В 2014 году он подписал контракт с лейблами Staar Traxx и Size Records, выпустив синглы "Unite" и "Totem".

Позже, вдохновившись еврейской народной музыкой, записал трек "To Life". В 2016 году перешел под крыло солидной студии Universal Records, где выпустил "Home Alone" и "Thief", сняв в клипе свою возлюбленную. Он также сотрудничал с рэпером Logic, участвуя в записи альбома "Everybody". Однако после скандала 2020 года музыкальная активность сошла на нет.