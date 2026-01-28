Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мое тело – мое дело: в стране ЕС жёны смогут официально не заниматься сексом со своими мужьями 2 2167

Lifenews
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мое тело – мое дело: в стране ЕС жёны смогут официально не заниматься сексом со своими мужьями

Жены смогут не спать с мужьями, мужья получат право ответить тем же – во Франции откажутся от "супружеского долга" в браке, сообщает агентство AFP.

Законопроект, который, вероятно, получит поддержку Национального собрания - нижней палаты французского парламента – утвердит, что "сожительство не налагает на супругов никаких обязательств в отношении сексуальных отношений".

Сейчас в стране не существует прямого упоминания "супружеского долга" в законодательстве, но есть норма, предписывающая супругам "совместно вести семейную жизнь", которую отдельные судьи трактуют и как обязанность делить постель.

В 2019 году апелляционный суд Версаля встал на сторону мужа, требовавшего развода по вине жены, отказывавшей ему в сексе. Кассационный суд подтвердил это решение.

Лишь в январе 2025-го ЕСПЧ вынес решение в пользу француженки, попутно подчеркнув устаревшие взгляды на семейные отношения во французском законодательстве.

Ожидается, что после того, как законопроект найдет поддержку в Национальном собрании, он поступит в Сенат и может быть принят уже до лета.

×
Читайте нас также:
#Франция #ЕС #семейные отношения
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
7
2
2
3
1
3

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео