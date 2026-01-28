Жены смогут не спать с мужьями, мужья получат право ответить тем же – во Франции откажутся от "супружеского долга" в браке, сообщает агентство AFP.

Законопроект, который, вероятно, получит поддержку Национального собрания - нижней палаты французского парламента – утвердит, что "сожительство не налагает на супругов никаких обязательств в отношении сексуальных отношений".

Сейчас в стране не существует прямого упоминания "супружеского долга" в законодательстве, но есть норма, предписывающая супругам "совместно вести семейную жизнь", которую отдельные судьи трактуют и как обязанность делить постель.

В 2019 году апелляционный суд Версаля встал на сторону мужа, требовавшего развода по вине жены, отказывавшей ему в сексе. Кассационный суд подтвердил это решение.

Лишь в январе 2025-го ЕСПЧ вынес решение в пользу француженки, попутно подчеркнув устаревшие взгляды на семейные отношения во французском законодательстве.

Ожидается, что после того, как законопроект найдет поддержку в Национальном собрании, он поступит в Сенат и может быть принят уже до лета.