Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк подверглась острой критике пользователей соцсетей за то, что сыграла в сериале "Пони", действие которого происходит в России в 1977 году. Героиня Кларк – секретарь американского посольства в Москве, муж которой погибает в авиакатастрофе в Подмосковье при невыясненных обстоятельствах.

Вместе с коллегой (Хейли Лу Ричардсон), муж которой погиб в той же аварии, героиня Кларк начинает собственное расследование уже как агент ЦРУ. Шоураннеры проекта – автор сериала об Анне Франк "Маленький огонек" Сюзанна Фогель и Дэвид Исерсон, снявший шоу "Мистер Робот".

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на Эмилию Кларк, героиня которой говорит на русском языке. С их точки зрения, сегодня, когда Россия ведет войну в Украине, актриса не должна была участвовать в проекте, действие которого происходит в Москве. Пусть даже это и шпионский триллер, а действие перенесено в 70-е годы.

Сама Эмилия Кларк признается, что играть на русском языке ей было очень тяжело. Она не говорит на русском, и перед съемками ей пришлось нанять преподавательницу, которая на первом же уроке довела ее до слез. В интервью актриса рассказывает, что после роли в "Игре престолов", где ей приходилось говорить на выдуманных языках – дотракийском и валирийском – она думала, что выучить строки диалогов на русском будет не так сложно. Но в итоге работа над произношением оказалась очень сложной задачей.

Эмилия Изобел Юфимия Роуз Кларк (род. 23 октября 1986, Лондон, Англия, Великобритания) — британская актриса театра, кино и телевидения. Наиболее известна по ролям Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов» (2011—2019), Сары Коннор в фильме «Терминатор: Генезис» (2015) и Киры в фильме «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» (2018). Журнал Time назвал её одной из «100 самых влиятельных людей в мире» в 2019 году.

С сентября 2012 года Эмилия Кларк встречалась с Сетом Макфарлейном, в марте 2013 года было объявлено о разрыве их отношений. C октября 2015 года Кларк проживала в Хэмпстеде, Лондон. В 2016 году она приобрела дом в Венис-Бич, Лос-Анджелес.

Эмилия Кларк была признана самой желанной женщиной мира по версии журнала AskMen в 2014 году. Она также была названа журналом Esquire самой красивой женщиной в мире в 2015 году. Журнал Screen International назвал её одной из «будущих британских звёзд». 8 марта 2017 года Кларк получила награду от сайта HuffPost как самый активный борец за права женщин во всем мире. 13 июля 2017 года в интервью журналу Rolling Stone актриса рассказала о том, как роль в телесериале «Игра престолов» превратила её в феминистку.

В статье для The New Yorker за март 2019 года она рассказала, что у неё было субарахноидальное кровоизлияние, форма инсульта, вызванное разрывом аневризмы, в 2011 году. Она перенесла срочную эндоваскулярную операцию и впоследствии страдала афазией, в какой-то момент она не могла вспомнить даже собственное имя. У неё была вторая аневризма, которую вылечили хирургически в 2013 году.

В феврале 2022 года актриса отреагировала на российское вторжение на Украину. В своём инстаграме Эмилия опубликовала фото с собакой Тедом, а также с командой предыдущего проекта. Все были одеты в футболки с украинским флагом. Под фото она заявила, что поддерживает Украину, и предложила несколько способов, как помочь украинцам финансово, покупая эти футболки и фотографии, сделанные её другом в Киеве, а также напрямую передавая деньги благотворительным организациям: "Моё сердце разрывается вместе со многими другими из-за непрерывных страданий, боли и разбитых сердец, которые миллионы людей переживают в Украине".