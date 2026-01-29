Baltijas balss logotype
39-летнюю Эмилию Кларк затравили за русский язык в фильме

Lifenews
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Звезда позиционировала себя как борец за все хорошее.

Звезда позиционировала себя как борец за все хорошее.

Англичанка ранее всеми силами поддерживала Украину.

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк подверглась острой критике пользователей соцсетей за то, что сыграла в сериале "Пони", действие которого происходит в России в 1977 году. Героиня Кларк – секретарь американского посольства в Москве, муж которой погибает в авиакатастрофе в Подмосковье при невыясненных обстоятельствах.

Вместе с коллегой (Хейли Лу Ричардсон), муж которой погиб в той же аварии, героиня Кларк начинает собственное расследование уже как агент ЦРУ. Шоураннеры проекта – автор сериала об Анне Франк "Маленький огонек" Сюзанна Фогель и Дэвид Исерсон, снявший шоу "Мистер Робот".

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на Эмилию Кларк, героиня которой говорит на русском языке. С их точки зрения, сегодня, когда Россия ведет войну в Украине, актриса не должна была участвовать в проекте, действие которого происходит в Москве. Пусть даже это и шпионский триллер, а действие перенесено в 70-е годы.

Сама Эмилия Кларк признается, что играть на русском языке ей было очень тяжело. Она не говорит на русском, и перед съемками ей пришлось нанять преподавательницу, которая на первом же уроке довела ее до слез. В интервью актриса рассказывает, что после роли в "Игре престолов", где ей приходилось говорить на выдуманных языках – дотракийском и валирийском – она думала, что выучить строки диалогов на русском будет не так сложно. Но в итоге работа над произношением оказалась очень сложной задачей.

Эмилия Изобел Юфимия Роуз Кларк (род. 23 октября 1986, Лондон, Англия, Великобритания) — британская актриса театра, кино и телевидения. Наиболее известна по ролям Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов» (2011—2019), Сары Коннор в фильме «Терминатор: Генезис» (2015) и Киры в фильме «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» (2018). Журнал Time назвал её одной из «100 самых влиятельных людей в мире» в 2019 году.

С сентября 2012 года Эмилия Кларк встречалась с Сетом Макфарлейном, в марте 2013 года было объявлено о разрыве их отношений. C октября 2015 года Кларк проживала в Хэмпстеде, Лондон. В 2016 году она приобрела дом в Венис-Бич, Лос-Анджелес.

Эмилия Кларк была признана самой желанной женщиной мира по версии журнала AskMen в 2014 году. Она также была названа журналом Esquire самой красивой женщиной в мире в 2015 году. Журнал Screen International назвал её одной из «будущих британских звёзд». 8 марта 2017 года Кларк получила награду от сайта HuffPost как самый активный борец за права женщин во всем мире. 13 июля 2017 года в интервью журналу Rolling Stone актриса рассказала о том, как роль в телесериале «Игра престолов» превратила её в феминистку.

В статье для The New Yorker за март 2019 года она рассказала, что у неё было субарахноидальное кровоизлияние, форма инсульта, вызванное разрывом аневризмы, в 2011 году. Она перенесла срочную эндоваскулярную операцию и впоследствии страдала афазией, в какой-то момент она не могла вспомнить даже собственное имя. У неё была вторая аневризма, которую вылечили хирургически в 2013 году.

В феврале 2022 года актриса отреагировала на российское вторжение на Украину. В своём инстаграме Эмилия опубликовала фото с собакой Тедом, а также с командой предыдущего проекта. Все были одеты в футболки с украинским флагом. Под фото она заявила, что поддерживает Украину, и предложила несколько способов, как помочь украинцам финансово, покупая эти футболки и фотографии, сделанные её другом в Киеве, а также напрямую передавая деньги благотворительным организациям: "Моё сердце разрывается вместе со многими другими из-за непрерывных страданий, боли и разбитых сердец, которые миллионы людей переживают в Украине".

#звезды
