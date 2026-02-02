Baltijas balss logotype
Жена принца пригласила финансиста-педофила во дворец и рассказала о секс-уикенде дочери 0 854

Lifenews
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жена принца пригласила финансиста-педофила во дворец и рассказала о секс-уикенде дочери
ФОТО: Global Look Press

Опубликована переписка финансиста-педофила Джеффри Эпштейна с Сарой Фергюсон — бывшей женой Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, в прошлом известного как принц Эндрю. Об этом сообщает BBC News.

Хотя в 2008 году Эпштейна осудили за вовлечение в проституцию несовершеннолетних девушек, Фергюсон продолжала активно переписываться с ним. «Ты просто легенда! — говорится в одном из ее писем, датирующихся 2010 годом. — У меня просто нет слов, чтобы описать мою любовь и благодарность за твою щедрость и доброту».

В тот же период Эпштейн похвастался знакомому, что Фергюсон обещала пригласить его на чаепитие в Букингемском дворце или в Виндзорском замке. В переписке также упоминаются ее дочери — принцессы Беатриса и Евгения. В частности, она рассказала Эпштейну, что ее дочь отправилась на «секс-уикенд». В другом письме Фергюсон благодарит финансиста за доброту, проявленную перед Беатрисой и Евгенией. «Ты брат, о котором я всегда мечтала», — писала она Эпштейну, который в тот момент находился под домашним арестом.

В 2009 году Фергюсон умоляла финансиста срочно одолжить ей 20 тысяч фунтов стерлингов, которых ей не хватало для оплаты съемной квартиры. Издание The Guardian утверждает, что, судя по всему, Эпштейн неоднократно помогал ей деньгами и однажды дал 15 тысяч фунтов стерлингов на погашение деловых долгов.

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом. Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю.

Читайте нас также:
#коррупция #преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео