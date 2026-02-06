Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«У меня ощущение, что всё это — не моё…» Саманта Тина решила кардинально изменить жизнь 0 291

Lifenews
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «У меня ощущение, что всё это — не моё…» Саманта Тина решила кардинально изменить жизнь
ФОТО: Instagram

О больших переменах в своей жизни рассказала певица Саманта Тина. Долгое время она размышляла и колебалась, но теперь пришла к решению полностью оставить прошлое позади и отправиться вперёд — в неизвестность.

Артистка недавно вернулась из продолжительного путешествия по Индии, и это не прошло для неё бесследно, пишет santa.lv. Саманта Тина дала понять, что в её душе открываются новые горизонты.

«Я чувствую, что что-то назревает, но не знаю, что именно. Это чувство преследует меня… Я не ощущаю себя на своём месте. У меня такое ощущение, будто я приехала в гости», — уточнила певица о возвращении на родину.

Она пояснила, что долго пыталась подавить это странное, пока ещё необъяснимое ощущение, но больше это не работает. Ощущение не даёт покоя, и «я не могу от него нигде спрятаться».

Своим подписчикам в Instagram она призналась, что созрела для кардинальных изменений в жизни. В первую очередь она покинет апартаменты в многоэтажке Panorama Plaza в Пардаугаве, где жила уже несколько лет. Саманта называет свою благоустроенную квартиру храмом. «Здесь так красиво! Это мой мир, моя идиллия», — говорит она, но теперь намерена оттуда уехать.

Такое решение удивило владельцев дома, однако решение Саманты съехать осталось неизменным. Она не хочет брать с собой ничего из своей обстановки, даже «знаменитый зелёный диван». «У меня ощущение, что всё это — не моё», — объясняет артистка.

«Эта история рассказана», — говорит Саманта. Она хочет избавиться от всего, включая и содержимое своего гардероба. В огромном количестве одежды уже ничто её не вдохновляет.

Поэтому Саманта Тина устроит масштабную распродажу, чтобы, как она сама говорит, безжалостно избавиться от всех вещей.

Куда именно она переедет, певица пока не уточняет, но признаётся, что готова начать жизнь полностью с нуля.

Ранее сообщалось, что Саманта Тина недавно развелась с мужем — их брак продлился всего два года.

Читайте нас также:
#развод #Индия #instagram #распродажа #певица #жизнь #перемены
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Брат Карла III пояснил связи британской королевской семьи с Эпштейном
Изображение к статье: Комика Артемия Останина приговорили к 5 годам и 9 месяцам за шутки про «участника СВО»
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Изображение к статье: Блудный сын монархии. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео