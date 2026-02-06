О больших переменах в своей жизни рассказала певица Саманта Тина. Долгое время она размышляла и колебалась, но теперь пришла к решению полностью оставить прошлое позади и отправиться вперёд — в неизвестность.

Артистка недавно вернулась из продолжительного путешествия по Индии, и это не прошло для неё бесследно, пишет santa.lv. Саманта Тина дала понять, что в её душе открываются новые горизонты.

«Я чувствую, что что-то назревает, но не знаю, что именно. Это чувство преследует меня… Я не ощущаю себя на своём месте. У меня такое ощущение, будто я приехала в гости», — уточнила певица о возвращении на родину.

Она пояснила, что долго пыталась подавить это странное, пока ещё необъяснимое ощущение, но больше это не работает. Ощущение не даёт покоя, и «я не могу от него нигде спрятаться».

Своим подписчикам в Instagram она призналась, что созрела для кардинальных изменений в жизни. В первую очередь она покинет апартаменты в многоэтажке Panorama Plaza в Пардаугаве, где жила уже несколько лет. Саманта называет свою благоустроенную квартиру храмом. «Здесь так красиво! Это мой мир, моя идиллия», — говорит она, но теперь намерена оттуда уехать.

Такое решение удивило владельцев дома, однако решение Саманты съехать осталось неизменным. Она не хочет брать с собой ничего из своей обстановки, даже «знаменитый зелёный диван». «У меня ощущение, что всё это — не моё», — объясняет артистка.

«Эта история рассказана», — говорит Саманта. Она хочет избавиться от всего, включая и содержимое своего гардероба. В огромном количестве одежды уже ничто её не вдохновляет.

Поэтому Саманта Тина устроит масштабную распродажу, чтобы, как она сама говорит, безжалостно избавиться от всех вещей.

Куда именно она переедет, певица пока не уточняет, но признаётся, что готова начать жизнь полностью с нуля.

Ранее сообщалось, что Саманта Тина недавно развелась с мужем — их брак продлился всего два года.