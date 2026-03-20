Королевский биограф Эндрю Лауни предложил немыслимый способ спасения британской монархии. Об этом пишет издание Daily Beast.

Лауни полагает, что публикация переписки американского финансиста Джеффри Эпштейна загнала британскую королевскую семью в угол. Письма подтвердили многие обвинения в адрес бывшего принца Эндрю и привели к его аресту. Однако, по мнению Лауни, они бросают тень не только на Эндрю, но и на других членов королевской семьи.

Лауни считает, что опубликованные документы свидетельствуют о том, что Букингемский дворец много лет скрывал правду о преступлениях Эндрю. В то, что король Карл III или Елизавета II не знали, чем занимается принц, биограф не верит.

"Они, сами понимате, попытаются все свалить на какого-нибудь несчастного придворного. Скажут, что Карла не проинформировали, что Карл ничего не знал. Но я просто не могу представить, что люди на самом верху не знали, что происходит, с учетом расследований о делах королевской семьи, которые я вел", - высказался Лауни.

По мнению Лауни, вероятнее всего, ради спасения монархии королевской семье придется пожертвовать королем. В этом сценарии Карл III возьмет вину на себя и отречется от престола в пользу наследника. Новым королем станет его старший сын — принц Уильям.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.