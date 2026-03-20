Кардиолог Валерия Бонадыкова назвала самую комфортную температуру для сна.

«В рекомендациях по гигиене сна часто называют диапазон +16–20 °C как более комфортный для ночного сна», — отметила Бонадыкова. Она добавила, что, если в спальне слишком жарко, сон становится поверхностным, из-за чего человек может не чувствовать себя с утра бодрым.

Врач также отметила, что негативно влиять на глубину сна может и использование гаджетов поздно вечером. По ее словам, это происходит из-за того, что синий свет от экранов ноутбуков и смартфонов мешает выработке гормона мелатонина.