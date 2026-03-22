Врач предупредила об опасности одного предмета на кухне

Дата публикации: 22.03.2026
Изображение к статье: Врач предупредила об опасности одного предмета на кухне
ФОТО: Unsplash

Врач Гонсалес назвала пластиковые разделочные доски эндокринными разрушителями.

Диетолог Беатрис Гонсалес предупредила, что один предмет, который есть на кухне практически у каждого человека, представляет опасность для здоровья. Его она назвала в разговоре с изданием Infosalus.

«Я не рекомендую использовать пластиковые разделочные доски, потому что, как показали исследования, они являются эндокринными разрушителями и выделяют микропластик. Пластик потенциально канцерогенен, он содержит бисфенолы и фталаты, которые вредны для здоровья», — пояснила Гонсалес.

Вместо пластиковых разделочных досок врач призвала выбирать деревянные. Их преимущество заключается еще и в том, что они впитывают влагу, поэтому на кухонной утвари не происходит размножение патогенов, таких как кишечная палочка и сальмонелла. Кроме того, древесина не затупляет лезвия ножей, добавила специалистка.

#питание #кухня #пластик #здоровье
