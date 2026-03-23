Дерматолог раскрыла приводящую к прыщам на спине ошибку 0 245

Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дерматолог раскрыла приводящую к прыщам на спине ошибку
ФОТО: Unsplash

Дерматолог Радина: использование кондиционера для волос может приводить к прыщам.

Врач-дерматолог Кристина Радина рассказала, что использование кондиционера для волос может приводить к появлению прыщей на спине.

Радина отметила, что сами по себе средства для ухода за волосами не вызывают высыпания, так как акне в первую очередь связано с гормональными и генетическими факторами. Однако при наличии предрасположенности ошибки в уходе могут усиливать проблему и провоцировать воспаления на коже.

Эксперт объяснила, что кондиционеры и бальзамы создают на волосах защитную пленку благодаря силиконам, маслам и воскам. Когда средство смывается, его остатки попадают на кожу, смешиваются с кожным салом и ороговевшими клетками. Из-за этого поры хуже очищаются и создаются условия для размножения бактерий.

«Когда кондиционер попадает на кожу спины и остается там, он может создавать окклюзионную пленку», — отметила Радина. Чтобы снизить риск появления прыщей, врач посоветовала тщательно смывать средства и наносить их так, чтобы они не стекали на тело.

