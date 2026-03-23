Если не мыть расческу регулярно хотя бы раз в неделю, на ее щетинках скапливается огромное количество бактерий, остатков кожного сала, пыли и омертвевших частиц кожи, заявила врач трихолог-дерматовенеролог Юлия Маркова.

«Кожное сало, которое выделяется с сальными железами, является питательной средой для бактерий, особенно если оно смешивается с пылью и омертвевшими клетками кожи, образуя комки и засоряя поры», — добавила специалист, сравнив грязную расческу с ободком унитаза.

По ее словам, во время расчесывания бактерии попадают на кожу лица, в результате чего поры могут забиваться, возникает воспаление, появляются прыщи и черные точки. Наиболее подвержены этим проблемам люди с жирной и комбинированной кожей.

В связи с этим Маркова порекомендовала мыть расческу минимум раз в неделю теплой водой с мягким шампунем или специальными средствами для чистки парикмахерских инструментов. Также стоит избегать хранения расчески во влажных или грязных местах.