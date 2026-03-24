На территории исторической крепости Аламо в США археологи сделали редкую находку: в ходе раскопок было обнаружено полностью целое бронзовое пушечное ядро, относящееся к периоду знаменитой осады 1836 года. Артефакт удалось поднять из земли всего за сутки до 190-й годовщины сражения между мексиканскими войсками и техасскими повстанцами.

Как сообщает команда заповедника, находка произвела сильное впечатление на специалистов. Руководитель археологического отдела Аламо Тиффани Линдли отметила, что увидеть в таком сохранности боеприпас почти двухсотлетней давности — большая редкость и серьезное эмоциональное событие для исследователей.

Крепость Аламо, изначально построенная в 1718 году как испанская миссия, стала ключевой ареной Техасской революции. В ходе 12-дневной осады мексиканская армия под командованием генерала Антонио Лопеса де Санта-Анны окружила укрепление, которое обороняли около 180 техасских повстанцев во главе с Уильямом Трэвисом, Джеймсом Боуи и Дэви Крокеттом. Штурм, начавшийся 6 марта 1836 года, завершился полным уничтожением гарнизона, а лозунг «Помните Аламо!» позднее стал символом борьбы за независимость Техаса.

Обнаруженное ядро нашли в районе северо-восточного угла церкви — части бывшей испанской миссии — примерно на глубине 0,9 метра. Старший исследователь Аламо Колби Ланхэм сообщил, что предмет представляет собой бронзовый снаряд весом около 1,8 килограмма.

По его словам, именно такие боеприпасы активно использовала мексиканская армия, тогда как техасские защитники крепости чаще применяли железные ядра. Это позволяет с высокой долей уверенности отнести находку к вооружению мексиканских войск и связывать ее как с самим штурмом, так и с артобстрелами в ходе 12-дневной осады.

Кроме целого снаряда, археологи извлекли из грунта четыре фрагмента пушечных ядер, вероятно, выпущенных из гаубицы — короткоствольной пушки. Сейчас специалисты пытаются реконструировать эти боеприпасы, соединив отдельные части.

Археологические работы в Аламо продолжаются, и каждое новое открытие позволяет уточнять детали хода сражения и повседневной жизни в крепости. По словам Ланхэма, подобные находки не только дополняют историческую картину, но и в буквальном смысле «оживляют» события почти двухвековой давности. Бронзовое ядро, пролежавшее в земле около 190 лет, теперь становится важной материальной частью рассказа об обороне Аламо.