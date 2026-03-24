Развеян популярный миф о причинах развития рака

Дата публикации: 24.03.2026
Изображение к статье: Развеян популярный миф о причинах развития рака
ФОТО: Unsplash

Cancer: стресс не повышает риск развития большинства видов рака.

Ученые выяснили, что стресс сам по себе не повышает риск развития большинства видов рака. Такой вывод сделали авторы крупного метаанализа, опубликованного в журнале Cancer.

Исследование охватило данные 421,8 тысячи человек. Авторы анализировали, связаны ли с риском рака разные психосоциальные факторы, которые часто воспринимаются как проявления стресса, — недавняя потеря близкого, низкая социальная поддержка, отсутствие отношений, нейротизм и общий психологический дистресс. За время наблюдения было зафиксировано более 35 тысяч случаев рака.

Оказалось, что для рака в целом, а также для рака молочной железы, простаты, кишечника и большинства других форм убедительной связи со стрессом не обнаружено. Некоторая связь прослеживалась только для рака легкого, однако после учета известных факторов риска, прежде всего курения и особенностей образа жизни, она в большинстве случаев заметно ослабевала.

По словам исследователей, результаты не подтверждают распространенную идею о том, что переживания или стресс сами по себе запускают рак. Авторы считают, что полученные данные могут быть важны для людей, которые склонны винить себя в болезни из-за тяжелых жизненных событий или хронического напряжения.

#медицина #стресс #рак #здоровье
