Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Улучшить качество сна оказалось возможно без лекарств

Lifenews
Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улучшить качество сна оказалось возможно без лекарств
ФОТО: Unsplash

Прием горячей ванны перед сном помогает пожилым людям лучше спать.

Японские ученые выяснили, что горячая ванна перед сном помогает пожилым людям лучше спать. У тех, кто принимал ванну вечером, сон был крепче, ночных пробуждений — меньше, а жалобы на плохой сон встречались реже. Работа опубликована в журнале Sleep Health (SH).

В исследовании приняли участие 2252 человека со средним возрастом почти 69 лет. Анализ показал, что у людей, которые принимали ванну перед сном, эффективность сна была выше, а период бодрствования ночью — короче. При этом обычный душ такого эффекта не давал.

Авторы также попытались определить, какой именно режим работает лучше всего. Выяснилось, что ванна приносит больше пользы, если лежать в ней не слишком долго — меньше 18 минут — и если вода не слишком горячая, то есть ниже 41,7 °C. Особенно заметным эффект был зимой.

Лучшее время для приема ванной — примерно за 1–2 часа до сна. Ученые считают, что после горячей ванны организм начинает активнее отдавать тепло, и это помогает ему легче перейти в режим сна.

Читайте нас также:
#медицина #сон #ученые #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео