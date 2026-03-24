Врач предупредил о трех ошибках при измерении давления 0 846

Дата публикации: 24.03.2026
Изображение к статье: Врач предупредил о трех ошибках при измерении давления
ФОТО: Unsplash

Паника при измерении давления приводит к завышенным результатам.

Кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что три ошибки, которые многие допускают при измерении артериального давления, могут привести к завышенным результатам. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Гаглошвили, первой ошибкой является измерение давления в состоянии паники, например, когда у человека резко заболела голова. «Увидели 150, испугались, давление подскочило до 170 от страха. Запомните: чаще всего давление растет из-за боли или стресса, а не наоборот», — подчеркнул доктор.

Второй ошибкой он назвал измерение давления со скрещенными ногами или во время беседы с кем-либо. Доктор отметил, что в результате из-за этих ошибок на тонометре появятся 10-15 лишних единиц. В заключение врач призвал накладывать манжету исключительно на голую руку, а не на одежду или закатанный рукав.

Ранее кардиолог Наталья Соловьева рассказала, какие продукты следует включить в рацион для укрепления здоровья сердца. С этой целью она посоветовала чаще есть скумбрию и лосось.

