24 марта актеру Андрею Мерзликину исполнилось 53 года, и этот день рождения стал первым, который он встретил в статусе холостяка после внезапного развода с Анной Осокиной.

Новость о разводе Андрея Мерзликина с супругой Анной Осокиной после 19 лет совместной жизни поистине шокировала не только его поклонников, но и ближайшее окружение пары. Семья Мерзликиных всегда считалась классическим образцом тех, кто «никогда не разводятся».

Идеальный союз: работа, семья и общие ценности

Почти два десятилетия вместе, дом, построенный своими руками, широкий круг друзей, четверо детей и одна профессия на двоих — большую часть жизни Анна занималась рабочими делами звезды «Бумера». В своих профилях в социальных сетях она даже гордо называла себя не иначе как «жена актера».

И что самое важное, именно семья кардинально изменила артиста как личность. Детей и жену Мерзликин еще недавно называл главными ценностями своей жизни. Более того, актер был убежден, что Анна была послана ему свыше, ведь он познакомился с ней спустя год после того, как едва не погиб и пришел к Богу. Об этом давайте поговорим подробнее.

Путь к вере и судьбоносная встреча

Андрей Мерзликин родился в подмосковном Королеве в семье, где никто и не помышлял о творческих профессиях. Отец-водитель, мать–бухгалтер, а сам Андрей сначала получил техническое образование и лишь потом случайно попал во ВГИК. Прослушивание в театральном вузе он не прошел, но работы у Мерзликина не было, а юношеской дерзости было хоть отбавляй, поэтому в сентябре он просто начал посещать лекции.

Месяц спустя преподаватели узнали, что такого студента у них нет. К тому времени Мерзликин уже влился в коллектив, его не стали отчислять, а после сессии он занял место исключенного студента. Мир театра ошеломил актера своей безграничной свободой. Будущая звезда «Бумера» гулял и развлекался на полную катушку. В его планах не было ни мысли о создании семьи, ни, тем более, о рождении детей. Отец Мерзликина был из многодетной семьи, и будущая знаменитость считал, что «такого счастья» ему не нужно.

В 2003 году на экраны вышел фильм «Бумер», который в одночасье сделал Мерзликина звездой и укрепил его в убеждении, что он — закостенелый холостяк. Да и зачем связывать себя узами брака, если каждый день сотни поклонниц мечтают провести с тобой время?

Все изменилось год спустя. Однажды актер с друзьями отправился за город, и их автомобиль провалился под лед. Все, кто был в машине, чудом выжили.

«21 февраля я угодил в серьезную автомобильную аварию. Мы упали прямо в Москву-реку, пробили лед, но каким-то чудом выжили. Мне запомнилось одно: когда вызвали МЧС, спасателей, полицейские сказали: ''Ребята, вам сюда'', — и показали на храм. Мы были первые, кто там выжил. Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь», — рассказывал артист.

Любовь с первого взгляда и быстрое решение

Вскоре после этого актер познакомился в компании друзей с Анной Осокиной. Улыбчивая, спокойная, рассудительная — она заметно отличалась от его коллег-актрис и многочисленных поклонниц. Сначала пара осторожно присматривалась друг к другу, но затем Анна пригласила нового знакомого на блины, чтобы отметить Масленицу.

«Ты видишь человека и понимаешь, что это ''твое''. Ты хочешь быть рядом с ним, общаться, смеяться, рядом с ним ты становишься лучше», — рассказывал о той первой встрече актер.

Очень быстро Мерзликин понял, что это его женщина, и заявил Анне, что не хочет тянуть, проверять свои чувства; он хочет жениться раз и навсегда. А потом обвенчаться в храме. Анна согласилась.

Испытание Колумбией и рождение детей

О своей беременности Анна узнала всего через месяц после официальной регистрации брака. Пара должна была лететь на гастроли в Колумбию. Перед отъездом молодая жена сделала тест, который оказался положительным. Кстати, именно во время того турне в Боготе Мерзликин еще раз убедился, что не прогадал с выбором своей благоверной. Дело в том, что пара стала жертвой ограбления.

«На улице на нас напала вооруженная банда. Раньше я такую экзотику видел только в кино: приставляют нож к горлу, рвут одежду, отбирают телефоны, деньги… Но ты переживаешь только за жену, а она за тебя. И тут ты замечаешь, как она себя ведет. Сколько в ней достоинства, сила духи, отваги. Тогда я влюбился в Аню второй раз», — позже рассказывал Мерзликин журналистам.

Лучшим доказательством этой любви стали четверо желанных детей, в воспитание которых семейная пара вложила огромные силы. Пока Мерзликин был на гастролях, жена и дети записывали ему видеосюрпризы, а Анна признавалась в социальных сетях, как сильно скучает по нему, даже спит в его свитере.

«Жена — мой главный друг», «моя крутая девчонка», мой братан» — признавался в любви в ответ звезда «Библиотекаря», всякий раз подчеркивая, что семья — главная и ценная опора его жизни.

Когда старший сын Федя отправился в Суворовское училище, Мерзликины всем составом приезжали навещать парня каждые выходные. И вместе отправлялись на службу в храм. Тем более неожиданным стал развод этой крепкой пары, которую, казалось, ничто не могло разлучить.

Неожиданный финал

Близкие к актеру люди предполагают, что пара так долго работала и жила вместе, так сильно вросла друг в друга, что в какой-то момент они просто устали друг от друга, и этот семейный кризис оказался непреодолимым.