Недавно 51-летняя Ксения Раппопорт порадовала поклонников, опубликовав в социальных сетях снимок, на котором запечатлены её бывший избранник Юрий Колокольников и их общая дочь София. Похоже, бывшие возлюбленные провели время вместе в уютном кафе. На трогательном кадре 14-летняя София нежно прижимается к своему отцу, который, впрочем, предпочел остаться спиной к объективу. Сама Раппопорт сопроводила публикацию милыми эмодзи в виде двух сердец, что говорит о теплой атмосфере встречи.

Юрий Колокольников с дочерью.

История отношений и семейные связи

История любви одной из самых выдающихся российских актрис, Ксении Раппопорт, и Юрия Колокольникова, который младше её на шесть лет, началась в 2009 году. В 2011 году их семья пополнилась дочерью, но, к сожалению, спустя три года пара приняла решение расстаться. Стоит отметить, что у Ксении также есть старшая дочь Аглая, рождённая от бизнесмена Виктора Тарасова (недавно её имя оказалось в центре скандала, связанного с наркотиками).

Ксения Раппопорт с дочерьми. Соцсети.

Карьерные взлеты Юрия Колокольникова

Что касается Юрия Колокольникова, то 2024 год ознаменовался для него новым этапом – он связал себя узами брака с актрисой Вильмой Кутавичюте. Его профессиональный путь сейчас на пике: Юрий стал одним из немногих российских артистов, сумевших по-настоящему громко заявить о себе на мировой арене, приняв участие в ряде масштабных голливудских проектов. В его послужном списке значатся такие культовые сериалы, как "Игра престолов" и "Белый лотос", а также громкие киноработы – "Крэйвен-охотник" из киновселенной Marvel и "Довод" великого Кристофера Нолана. В 2025 году зрители смогут оценить его игру в ленте "Пойман на краже", снятой Дарреном Аронофски (интересный факт: у режиссёра, к слову, когда-то был роман со старшей дочерью Ксении, Аглаей Тарасовой).