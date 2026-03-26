Майли Сайрус, неугомонная звезда и кумир миллионов, вновь оказалась в центре внимания! 33-летняя певица прибыла на долгожданную премьеру специального выпуска, посвящённого юбилею культового сериала "Ханна Монтана", которая состоялась в Лос-Анджелесе. И она была не одна: рядом с ней гордо шагал 27-летний барабанщик Макс Морандо, которого пресса уже давно называет её будущим мужем. Поддержать Майли в этот важный вечер пришли и самые близкие люди – её любимая мама Тиш Сайрус и очаровательная сестра Брэнди.

Блестящий выход на красную дорожку

Для торжественного прохода по красной дорожке Майли выбрала по-настоящему ослепительный наряд – роскошное сверкающее платье в пол от Rabanne, которое идеально подчёркивало её яркий образ. Её спутник, Макс Морандо, предпочёл более сдержанный, но стильный классический образ: белоснежную рубашку, элегантные чёрные брюки и модные чёрно-белые кроссовки.

Звёздный состав и отсутствующие герои

Премьера юбилейного эпизода собрала множество бывших коллег по "Ханне Монтане". Среди тех, кто позировал перед фотографами, были Джейсон Эрлз, Мойзес Ариас и Коди Линни. Однако не все смогли присоединиться к празднику. Эмили Осмент и Митчелл Муссо, сыгравшие лучших друзей Майли-Ханны, к сожалению, не присутствовали лично, но не забыли передать тёплый привет всем фанатам через социальные сети. А вот отец Майли, знаменитый Билли Рэй Сайрус, также не почтил мероприятие своим присутствием.

Будущее Ханны Монтаны: взгляд Майли

Ранее в откровенном интервью для Variety Майли Сайрус поделилась своим видением дальнейшей судьбы Ханны Монтаны. Актриса твёрдо заявила, что "хочет сохранить её такой, какой она была", но при этом дать ей возможность повзрослеть. Однако тем, кто мечтает о полноценном перезапуске франшизы, Майли дала понять, что пока этого ждать не стоит. Она призналась, что работа над юбилейным шоу оказалась для неё настолько насыщенной и выматывающей, что о новом сезоне пока и речи быть не может.

Слухи о помолвке и прошлые отношения

Напомним, сейчас Майли Сайрус купается в счастье в отношениях с талантливым музыкантом Максом Морандо, который младше её на шесть лет. Слухи об их помолвке вспыхнули с новой силой после того, как пара появилась вместе на премьере фильма "Аватар: Путь воды". Тогда внимательные фанаты заметили на безымянном пальце Майли массивное кольцо с бриллиантом, что стало поводом для бурных обсуждений. Если эти слухи подтвердятся, и Майли действительно выйдет замуж за Макса, это станет для неё вторым браком. Её первый брак был с Лиамом Хемсвортом: их отношения начались в 2010 году, свадьба состоялась в декабре 2018-го, но уже через год Лиам подал на развод. Тогда ходили многочисленные слухи, что причиной расставания могли стать либо неверность Майли, либо проблемы Лиама с алкоголем, с которыми Сайрус не хотела мириться.