Секретный отпуск и романтические свидания: Орландо Блум наслаждается отношениями с 28-летней Луизой Леммель, которая на 20 лет его младше.

Кажется, слухи подтвердились! Звезда Голливуда Орландо Блум, действительно, уже несколько месяцев тайно встречается с очаровательной 28-летней швейцарской моделью Луизой Леммель. Эти отношения начали бурно обсуждаться сразу после того, как актёр расстался с Кэти Перри. По данным инсайдеров, близких к паре, их роман набирает обороты.

«Орландо и Луиза тайно встречаются уже несколько месяцев. Он живёт в Лос-Анджелесе, а она в Нью-Йорке, поэтому они видятся не так часто. Но между ними действительно есть искра», — делится информацией анонимный источник с журналистами.

Романтический отпуск в Швейцарии

Недавно влюбленные наслаждались коротким, но насыщенным отдыхом в живописной Швейцарии. По слухам, именно там 49-летний Орландо представил себя друзьям и даже некоторым родственникам своей юной пассии. Сообщается, что парочка шиковала в роскошном люксе отеля Dolder Grand в Цюрихе, где стоимость одной ночи достигает невероятных 18 тысяч долларов! А затем они провели незабываемые выходные в пятизвездочном отеле Bürgenstock, расположенном на берегу чарующего Люцернского озера.

«Они стали настоящей маленькой семьёй, и Орландо даже взял с собой в поездку своего карликового пуделя», — добавил тот же инсайдер, подчеркивая серьезность их отношений.

Первое публичное появление и карьера Луизы

Публика впервые увидела Блума и Леммель вместе на Суперкубке в феврале этого года. Тогда модель уверенно появилась под руку с актером, и пара совершенно не смущалась вспышек камер. Стоит отметить, что Луиза не только успешная модель, но и обладательница диплома психолога. Она сотрудничала с такими гигантами индустрии, как Calvin Klein, Maybelline и YSL Beauty, что говорит о её многогранности и профессионализме.

Прошлые отношения Орландо

Появление этой новой пары произошло всего лишь через полгода после того, как Орландо Блум завершил свои девятилетние отношения с Кэти Перри. Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные продолжают вместе воспитывать их пятилетнюю дочь Дейзи. Кроме того, у Орландо есть 15-летний сын Флинн от его предыдущего брака с австралийской супермоделью Мирандой Керр.

Личная жизнь Кэти Перри

Тем временем, 41-летняя Кэти Перри тоже не скучает в одиночестве. Она, как сообщается, встречается с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо, что добавляет пикантности этой звездной истории.

