Шляпный шик Кейт Миддлтон: принцесса Уэльская повторила «мемный» образ Мелании Трамп

Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шляпный шик Кейт Миддлтон: принцесса Уэльская повторила «мемный» образ Мелании Трамп

На торжественной церемонии в Кенте принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась в эффектном наряде, а её широкополая шляпа мгновенно вызвала ассоциации с экс-первой леди США Меланией Трамп.

Вся сеть гудит, обсуждая свежий выход принцессы Уэльской! Вместе со своим мужем, принцем Уильямом, 44-летняя Кейт Миддлтон прибыла в живописное графство Кент. Там королевская пара приняла участие в по-настоящему историческом событии – торжественной церемонии вступления Сары Маллали в должность архиепископа Кентерберийского. Это знаковый момент: она стала первой женщиной, занявшей столь высокий пост! Для такого важного дня принцесса выбрала элегантное серое клетчатое платье-пальто от Suzannah London, дополнив его изящными высокими шпильками. Её образ завершали утончённые жемчужные серьги в форме цветков и классическая сумочка от Chanel. Но настоящим гвоздём программы стала роскошная широкополая шляпа от английского бренда Juliette Millinery. Этот головной убор почти полностью скрывал лицо Кейт, и из-за порывов сильного ветра принцессе то и дело приходилось придерживать его, чтобы он не улетел! Многим этот смелый образ Миддлтон мгновенно напомнил знаменитые, ставшие уже "мемными", выходы бывшей первой леди США Мелании Трамп, известной своей любовью к похожим эффектным шляпкам.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Сверкающая тиара принцессы Дианы

До этого принцесса Кейт уже привлекала внимание своим королевским стилем. Например, на государственном банкете, посвящённом визиту президента Нигерии, она блистала в тиаре, которая когда-то принадлежала её покойной свекрови, принцессе Диане. Стоит отметить, что этот драгоценный аксессуар особенно дорог принцессе Уэльской, и она с особым трепетом выбирает его для самых важных официальных мероприятий.

Фото: Pool; princeandprincessofwales/Instagram

Читайте нас также:
