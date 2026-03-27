Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дочь воссоединилась с пропавшей 24 года назад матерью

Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Кадр: New York Post

Пропавшая 24 года назад американка воссоединилась с дочерью.

Американка воссоединилась с матерью, которая 24 года назад сбежала из семьи. Об этом сообщает New York Post.

Эмоциональная встреча произошла утром 26 марта перед зданием суда округа Рокингем. Мишель Лин Хандли Смит, которой сейчас 62 года, обняла дочь Аманду — впервые с 2001 года. Полиция нашла Смит в конце февраля 2026 года — ее обнаружили благодаря старому ордеру за вождение в нетрезвом виде. Аманда приехала в суд, чтобы поддержать мать на слушании.

Смит пропала незадолго до Рождества в 2001 году, она уехала за покупками и не вернулась, оставив мужа воспитывать троих детей (19, 14 и 8 лет). Ее на протяжении многих лет искали полиция и ФБР, подозревали несчастный случай, похищение или убийство. Аманда тоже вела активные поиски матери, организовав группу в соцсетях. Как выяснилось спустя десятилетия, Мишель просто начала новую жизнь в трех часах езды от семьи.

Аманда связалась с матерью в начале февраля, когда ее только обнаружили, но до 26 марта они не виделись лично. «Мы несколько раз разговаривали и переписывались. Ничего слишком личного, потому что все было по телефону, но она знала, что я приеду сегодня», — рассказала Аманда незадолго до встречи. Она призналась, что простила мать, хотя потратила большую часть жизни на ее поиски. «Жизнь так коротка… Я не держу обиду. Всякое случается», — сказала она.

#социальные сети #семья #отношения #эмоции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео