Супермодель Наталья Водянова искала для своей большой семьи не просто дом, а настоящий оазис счастья и гармонии, где каждый уголок дышит уютом.

Прощание с прошлым и обретение нового счастья

На протяжении многих лет Наталья Водянова и ее супруг Антуан Арно наслаждались жизнью в великолепной парижской квартире, откуда открывался завораживающий вид на Эйфелеву башню. Но в 2020 году этой идиллии пришел конец – растущая семья требовала больше пространства. С появлением второго общего ребенка прежние апартаменты стали тесны, что вполне естественно для любых родителей. Наталья признавалась, что расставание с полюбившимся домом далось ей нелегко, ведь он был свидетелем стольких важных моментов: здесь взрослели старшие дети, здесь копились драгоценные воспоминания.

«Мы ищем новую квартиру, но мысли о переезде вызывают у меня панику. Мы были здесь очень счастливы», — делилась тогда модель. Однако время показало, что перемены к лучшему: в своем новом жилище они нашли подлинное счастье и умиротворение. Давайте же заглянем в эти чудесные апартаменты.

Эта просторная двухуровневая квартира расположилась в одном из самых элитных и живописных уголков Парижа, совсем рядом с Булонским лесом.

Элегантность в каждой детали: Французский шик с нотками уюта

Интерьер этих апартаментов — истинное отражение безупречного вкуса Натальи Водяновой. Высокие потолки, утонченная лепнина, светлые оттенки стен и благородный натуральный паркет создают неповторимую атмосферу классического французского шарма. Цветовая палитра выдержана в нежных молочных, бежевых и кофейных тонах, которые деликатно оживляются яркими, но совершенно ненавязчивыми акцентами. Светлые стены, зеркальные элементы и широкие панорамные окна наполняют пространство воздухом и светом, придавая ему тот самый, неповторимый французский шик.

Сразу при входе взгляд притягивает великолепная винтовая лестница из натурального дерева, которая, к слову, часто мелькает в соцсетях Натальи. А чтобы маленьким обитателям было комфортно и безопасно, ступени заботливо устланы мягким ковролином — продуманная и очень милая деталь.

Сердце дома: Гостиная, полная жизни и искусства

Просторная гостиная – это настоящее сердце дома, которое, по словам самой Натальи, чаще всего находится во власти ее детей. Здесь гармонично соседствуют несколько функциональных зон: уютная библиотека для чтения, комфортная лаунж-зона для отдыха и элегантная столовая. Стены комнаты украшены впечатляющими произведениями современного искусства, среди которых можно узнать работы таких знаменитых художников, как Такаси Мураками и Райан Макгинли. Особое место занимает целая галерея трогательных семейных фотографий, добавляющих пространству личное, теплое звучание.

В центре внимания, несомненно, старинный рояль, который хранит историю не одного поколения и часто оживает под прикосновениями мужа и дочери Водяновой. А за неповторимую атмосферу тепла и уюта в зимние вечера отвечает камин, облицованный белым камнем, вокруг которого каждый год на Рождество собирается вся семья у нарядной елки.

Детали, создающие неповторимый уют

Нельзя не отметить те милые сердцу детали, которые наполняют дом жизнью. Здесь повсюду можно наткнуться на детские игрушки, открытые книги и свежие вазы с цветами – особую любовь Наталья питает к розам. Декоративные подушки, искусно украшенные вышивкой с именами членов семьи, придают интерьеру непередаваемое ощущение тепла и глубокой индивидуальности.

В холле гостей встречает удивительно реалистичная скульптура собаки «Бигль в корзине» от Дуэйна Хэнсона, а также изысканный чемодан-сундук Louis Vuitton, преображенный рукой художника. К слову, подбор арт-объектов – это, пожалуй, та единственная сфера, в которой Антуан, будучи страстным ценителем современного искусства, принимает самое активное участие.

Сердце дома: Кухня, полная тепла и ароматов

Кухня, которую Наталья с любовью называет истинным сердцем своего дома, оформлена в спокойных серых тонах и дополнена светлыми деревянными поверхностями. Стены здесь просто оштукатурены, шкафчики выполнены из массива дерева и окрашены в нежный пепельный оттенок, а просторные рабочие поверхности напоминают большие разделочные доски. Несмотря на свой статус супермодели с мировым именем, Водянова искренне утверждает, что уборкой занимается сама и с огромным удовольствием проводит часы на кухне, создавая кулинарные шедевры для своих любимых.

Особенно Наталья обожает печь блины и устраивать душевные семейные чаепития, собирая всех за большим столом. Для таких уютных посиделок у нее припасена целая коллекция изысканных сервизов. И, конечно, Водянова активно привлекает к готовке своих детей: мальчики с радостью помогают с десертами и с увлечением лепят пельмени, превращая процесс в настоящее семейное приключение.

Оазис спокойствия посреди городской суеты

Особого восхищения заслуживают виды, открывающиеся из окон. Практически из каждой комнаты можно любоваться прекрасным городским пейзажем и ухоженным внутренним садом. Стоит лишь выйти на балкон с ароматной чашечкой чая Mariage Freres и присесть на стул, как вас окутает приятный прохладный ветерок, доносящийся с реки. Наталья не случайно выбрала именно эту квартиру: она дарит ощущение уединения и отдаленности от городской суеты благодаря водоему и большому саду, при этом находясь в самом сердце Парижа. Но стоит только шагнуть за порог, и вы мгновенно погружаетесь в неповторимую атмосферу французской столицы.

Подлинность и искренность: Дом, где живет счастье

Главное, что выгодно отличает дом Натальи Водяновой от множества других звездных резиденций, — это его невероятная подлинность и искренность. Здесь нет и намека на показную роскошь или кричащий о статусе шик. Вместо этого вы ощущаете тишину, наполненную светом, тепло и неповторимое чувство настоящего семейного уюта, где каждый гость и обитатель чувствует себя по-настоящему дома. Если бы не престижный адрес и захватывающий вид на город, вы бы ни за что не догадались, что это жилище супермодели с мировым именем и наследника миллиардной империи. Это не просто дом, это живое пространство, где книги уютно лежат на каждом столике, детские игрушки игриво разбросаны по углам, а самым ценным и главным украшением являются не дорогие дизайнерские вещи, а счастливые улыбки детей и их родителей.