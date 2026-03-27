Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фееричный юбилей Гарика Харламова: Катерина Ковальчук порадовала мужа грандиозным сюрпризом (ФОТО)

Дата публикации: 27.03.2026
Звезда Comedy Club Гарик Харламов с размахом отметил свой 45-й день рождения, благодаря великолепной вечеринке, устроенной его супругой Катериной Ковальчук, в компании родных и звёздных коллег.

28 февраля Гарик Харламов отметил свой 45-й день рождения. В честь этой значимой даты его супруга, 33-летняя актриса Катерина Ковальчук, организовала для него по-настоящему грандиозную вечеринку-сюрприз. Подробности фееричного торжества Катерина накануне поделилась в своих социальных сетях, вызвав восторг у подписчиков.

Звёздные гости и семейный круг

Разделить радость с юбиляром собрались самые близкие: его мама Наталья, очаровательные сёстры-близнецы Екатерина и Алина, а также внушительная армия друзей и коллег из легендарного шоу Comedy Club. Среди звёздных гостей были замечены Марина Кравец с супругом Аркадием Водаховым, который занимает пост генерального продюсера телеканала ТНТ, Денис Дорохов с женой Эльвирой, харизматичный Зураб Матуа, искромётный Андрей Скороход и многие другие.

Ягодная вечеринка и торт-бульдог

Тематика вечера была выбрана с юмористическим обыгрыванием знаменитой русской поговорки "В 45 баба ягодка опять", трансформировавшись в задорное "Харламов — ягодка опять!". Этой "ягодной" концепции соответствовали как оформление помещения, так и дресс-код некоторых приглашённых звёзд и гостей. Кульминацией сладкого стола стал совершенно уникальный праздничный торт, выполненный в виде очаровательного бульдога. Это, конечно же, прямая и очень милая отсылка к известному сценическому псевдониму артиста — Гарик "Бульдог" Харламов.

История личной жизни

Стоит напомнить, что в 2024 году популярный юморист Гарик Харламов официально связал себя узами брака с Катериной Ковальчук, которая, к слову, является сестрой известной актрисы Анны Ковальчук. Их пышная свадьба, состоявшаяся в живописном Подмосковье, стала ярким событием. Для Гарика этот союз стал уже третьим. Ранее он провёл семь лет в браке с актрисой Кристиной Асмус, в котором родилась их дочь Анастасия. В 2020 году эта пара рассталась, причём их развод сопровождался немалым общественным резонансом. До Кристины Гарик был женат на Юлии Лещенко, и, по слухам, именно новые отношения с Асмус стали причиной их расставания.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео