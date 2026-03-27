Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Яркий юбилей Риз Уизерспун: Звезда отпраздновала 50-летие с семьей (ФОТО)

Lifenews
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Голливудская звезда Риз Уизерспун отметила свой полувековой юбилей грандиозной вечеринкой и поделилась трогательными моментами празднования.

Голливудская дива Риз Уизерспун с размахом отпраздновала свой 50-летний юбилей! Актриса собрала самых близких на грандиозной вечеринке, оформленной в духе Дикого Запада. Сама именинница блистала в эффектном белом мини-платье, украшенном бахромой. Риз с удовольствием позировала фотографам в окружении своих детей: 26-летней Авы Филлипп, которая поразительно похожа на маму и уже пробует себя в кино, 22-летнего Дикона, сына от первого брака с Райаном Филлиппом, а также 13-летнего Теннесси, рожденного в браке с Джимом Тотом, с которым Уизерспун рассталась в 2023 году после 12 лет совместной жизни.

К своему юбилею актриса ранее уже радовала поклонников, публикуя трогательные моменты из личного архива.

Карьера и личная жизнь

Риз Уизерспун, которой сейчас 50 лет, завоевала сердца миллионов благодаря роли в культовой комедии "Блондинка в законе". Среди её недавних триумфов — успешные сериалы "Большая маленькая ложь" и "Утреннее шоу", где она проявила себя не только как талантливая актриса, но и как продюсер. В настоящее время Риз состоит в отношениях с 58-летним немецким финансистом Оливером Хаарманом. От двух предыдущих браков у неё трое замечательных детей.

Фото: reesewitherspoon в Instagram

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео