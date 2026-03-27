Голливудская дива Риз Уизерспун с размахом отпраздновала свой 50-летний юбилей! Актриса собрала самых близких на грандиозной вечеринке, оформленной в духе Дикого Запада. Сама именинница блистала в эффектном белом мини-платье, украшенном бахромой. Риз с удовольствием позировала фотографам в окружении своих детей: 26-летней Авы Филлипп, которая поразительно похожа на маму и уже пробует себя в кино, 22-летнего Дикона, сына от первого брака с Райаном Филлиппом, а также 13-летнего Теннесси, рожденного в браке с Джимом Тотом, с которым Уизерспун рассталась в 2023 году после 12 лет совместной жизни.

К своему юбилею актриса ранее уже радовала поклонников, публикуя трогательные моменты из личного архива.

Карьера и личная жизнь

Риз Уизерспун, которой сейчас 50 лет, завоевала сердца миллионов благодаря роли в культовой комедии "Блондинка в законе". Среди её недавних триумфов — успешные сериалы "Большая маленькая ложь" и "Утреннее шоу", где она проявила себя не только как талантливая актриса, но и как продюсер. В настоящее время Риз состоит в отношениях с 58-летним немецким финансистом Оливером Хаарманом. От двух предыдущих браков у неё трое замечательных детей.

