В честь Дня матери 43-летний наследный принц Дубая, шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум, сделал поистине знаковое заявление: отныне устаревший термин «домохозяйка» будет заменен на «формирователь поколений». Это решение, о котором сообщил Gulf Today, уже получило официальное поручение Управлению по развитию сообщества.

Новый, гордый термин появится на всех официальных документах, включая удостоверения личности Emirates ID. Более того, он активно войдет в социальные программы и общественный дискурс, меняя само восприятие роли матери.

Этот смелый шаг призван не просто признать, а возвысить бесценную роль матерей в созидании крепких семей и процветающего общества. «Формирователь поколений» – это не просто новое слово, это переосмысление материнства как активного, жизненно важного вклада в развитие нации, а не как устаревшей, пассивной домашней обязанности. Обращаясь к матерям, шейх Хамдан подчеркнул: «Вы — основа всего хорошего».

Хотя многие медиа называют это нововведение символическим, его культурное и социальное значение трудно переоценить. Оно закладывает мощный прецедент для совершенно нового определения и глубокой оценки роли по уходу за детьми на территории ОАЭ.

Наследный принц: не только политик

Шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум – не просто наследный принц Дубая и сын Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, он – яркая личность, член правящей династии, чья жизнь полна событий. Его активность ярко демонстрируют публикации в социальных сетях. В его кругу общения – мировые знаменитости: от футбольной легенды Криштиану Роналду и голливудской звезды Уилла Смита до чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и провидца Илона Маска.

Увлечения и личная жизнь

Список увлечений принца поистине впечатляет: от захватывающих прыжков с парашютом и глубоководного дайвинга до тонкого искусства фотографии и традиционной соколиной охоты. В редкие свободные минуты наследный принц раскрывает свою творческую сторону, создавая проникновенные стихи под псевдонимом Fazza, многие из которых посвящены его семье. О его супруге, Шейхе бин Саид бен Тани Аль Мактум, двоюродной сестре принца, известно крайне мало, что лишь добавляет загадочности его личной жизни.

