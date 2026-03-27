Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Историческое решение в Дубае: «домохозяйка» уступает место «формирователю поколений»

Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
В ОАЭ произошло знаковое событие: наследный принц Дубая объявил о революционном изменении в официальной терминологии, призванном возвысить роль материнства.

В честь Дня матери 43-летний наследный принц Дубая, шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум, сделал поистине знаковое заявление: отныне устаревший термин «домохозяйка» будет заменен на «формирователь поколений». Это решение, о котором сообщил Gulf Today, уже получило официальное поручение Управлению по развитию сообщества.

Новый, гордый термин появится на всех официальных документах, включая удостоверения личности Emirates ID. Более того, он активно войдет в социальные программы и общественный дискурс, меняя само восприятие роли матери.

Этот смелый шаг призван не просто признать, а возвысить бесценную роль матерей в созидании крепких семей и процветающего общества. «Формирователь поколений» – это не просто новое слово, это переосмысление материнства как активного, жизненно важного вклада в развитие нации, а не как устаревшей, пассивной домашней обязанности. Обращаясь к матерям, шейх Хамдан подчеркнул: «Вы — основа всего хорошего».

Хотя многие медиа называют это нововведение символическим, его культурное и социальное значение трудно переоценить. Оно закладывает мощный прецедент для совершенно нового определения и глубокой оценки роли по уходу за детьми на территории ОАЭ.

Шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум – не просто наследный принц Дубая и сын Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, он – яркая личность, член правящей династии, чья жизнь полна событий. Его активность ярко демонстрируют публикации в социальных сетях. В его кругу общения – мировые знаменитости: от футбольной легенды Криштиану Роналду и голливудской звезды Уилла Смита до чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и провидца Илона Маска.

Список увлечений принца поистине впечатляет: от захватывающих прыжков с парашютом и глубоководного дайвинга до тонкого искусства фотографии и традиционной соколиной охоты. В редкие свободные минуты наследный принц раскрывает свою творческую сторону, создавая проникновенные стихи под псевдонимом Fazza, многие из которых посвящены его семье. О его супруге, Шейхе бин Саид бен Тани Аль Мактум, двоюродной сестре принца, известно крайне мало, что лишь добавляет загадочности его личной жизни.

Фото: Instagram

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео