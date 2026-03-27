Интернет-романы назвали основной причиной пропажи туристок за границей. Такое мнение высказал криминалист Михаил Игнатов.

По словам эксперта, женщины отправляются за рубеж, но не снимают отели, а соглашаются на условия проживания, предложенные их интернет-партнерами. «Скорее всего, увозят таких девушек для работы в подпольных борделях. В качестве оплаты предоставляется еда, а спустя время от них избавляются. Также распространен сценарий продажи женщин на органы. Исход очевиден», — объяснил он.

Специалист призвал туристок отказываться от приглашений незнакомцев в чужие страны, если те сразу же говорят о любви и зовут провести время на дорогих виллах.