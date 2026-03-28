Бывший председатель правления АО "Cēsu alus" Эва Сиетиньсоне обжаловала приговор Рижского городского суда по делу о вождении в состоянии алкогольного опьянения — 2,6 промилле, свидетельствует информация на сайте "tiesas.lv", пишет ЛЕТА.

Рижский окружной суд рассмотрит дело в письменном процессе 9 сентября.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года Рижский городской суд приговорил Сиетиньсоне к пробационному надзору сроком на полтора года, лишил её права управления транспортными средствами на три года, а также постановил взыскать в пользу государства часть стоимости автомобиля "Lexus RX 450h" — 20 000 евро.

В суде агентству ЛЕТА также сообщили, что в пользу государства постановлено взыскать процессуальные издержки в размере 204 евро, связанные с проведением проверки для определения концентрации алкоголя.

Не называя имени, в прокуратуре подтвердили агентству ЛЕТА, что в декабре 2023 года лицо было остановлено при управлении автомобилем "Lexus" по улице Краста со стороны центра в направлении торгового центра "Dole". В крови Сиетиньсоне была установлена концентрация алкоголя 2,66 промилле.

В разговоре с "Latvijas Avīze" Сиетиньсоне ранее не отрицала связь с уголовным делом, однако отказалась его комментировать. Она не согласилась с тем, что её уход с должности и этот уже давний инцидент связаны между собой.

Портал NRA также сообщал, что в прошлом году Эва Сиетиньсоне расплакалась во время судебного заседания. Бывшая невестка президента Латвии Валдиса Затлерса прибыла в суд с подругой. Защиту Эвы в суде оказывал адвокат Янис Муцениекс. «11 декабря 2023 года мне сделали операцию под наркозом. Это событие и другие события потрясли мою жизнь как физически, так и эмоционально», — сказала Эва в суде, сдерживая слезы.

«Пережитые события, страх перед будущим и стресс после операции привели меня к эмоциональному кризису, и 12 декабря я, к сожалению, выпила алкоголь. Несколько дней я не спала и не ела…», — вспоминала тогда Сиетиньсоне.

В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле.

Также предусмотрена конфискация транспортного средства, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие одурманивающих веществ. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость автомобиля.

Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор и лишение права управления транспортными средствами на пять лет.

Как сообщалось, Сиетиньсоне покинула должность председателя правления "Cēsu alus". Согласно информации "Firmas.lv", она занимала этот пост с сентября 2004 года, а до этого с сентября 2002 года была заместителем председателя правления компании.