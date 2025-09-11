Baltijas balss logotype
Приговор для дамы-пивовара: многолетний руководитель Cēsu alus лишилась прав и 20 тысяч евро 2 1435

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Ева Сиетиньсоне.

Ева Сиетиньсоне.

ФОТО: LETA

Рижский городской суд за вождение в состоянии алкогольного опьянения приговорил бывшего председателя правления АО Cēsu alus Еву Сиетиньсоне к полутора годам пробационного надзора, лишил ее водительских прав на три года и взыскал в пользу государства частичную стоимость автомобиля Lexus RX 450h - 20 тысяч евро.

Суд постановил также взыскать с Сиетиньсоне в пользу государства процессуальные издержки в размере 204 евро, связанные с тестом на концентрацию алкоголя.

Прокуратура ранее подтвердила, что в декабре 2023 года женщина была остановлена правоохранительными органами, когда ехала на автомобиле Lexus по улице Краста в направлении торгового центра Dole. Уровень алкоголя в ее крови составил 2,66 промилле.

Сама Сиетиньсоне в разговоре с журналистами не отрицала свою причастность к уголовному делу, но отказалась комментировать ситуацию.

Напомним в связи с этим: в ноябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки к Уголовному закону, согласно которым управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле является уголовным преступлением.

Сиетиньсоне покинула пост председателя правления Cēsu alus в середине февраля этого года. Она работала на этой должности с сентября 2004 года, а до этого, с сентября 2002 года, была заместителем председателя компании.

#преступление
Оставить комментарий

(2)
  • JB
    Janis Berzin
    12-го сентября

    Парами надышалась - это профзаболевание. Ей инвалидность надо дать и пенсию, как пострадавшей на производстве.

    13
    1
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Блондинка-что с нее возьмёшь.Я пила за долго до того как села за руль и думала,что все уже выветрилось ...😂😂😂2,66 промилле...Задолго до того ..

    18
    6

Видео