После недавнего развода телеведущий Дмитрий Дибров быстро обрел счастье в новых отношениях. Шоумен был замечен с Екатериной Гусевой, в то время как его бывшая супруга, Полина, подливает масла в огонь слухов о своей личной жизни.

После резонансного расставания с Полиной Дибровой 66-летний телеведущий Дмитрий Дибров, кажется, недолго тосковал в одиночестве. Практически сразу шоумен ошеломил публику, появившись на красной дорожке музыкальной премии «Виктория» в компании своей новой избранницы — 43-летней Екатерины Гусевой. Их совместный выход немедленно приковал всеобщее внимание. Дмитрий не стал юлить, сразу представив свою спутницу без лишних загадок: «Это моя Катюша. Моя красавица и по совместительству мой продюсер. Готовим с ней много журналистских проектов».

Новая спутница: кто она?

Новая возлюбленная телезвезды не является типичной представительницей шоу-бизнеса. Екатерина Гусева — известный нутрициолог, эксперт по правильному питанию и здоровому образу жизни. Тем не менее, со столичной светской тусовкой она знакома не понаслышке. Ходят слухи, что Гусева даже общалась с бывшей женой Диброва и была частой гостьей в её женском клубе. Более того, именно Екатерина помогала Дмитрию сбросить лишние килограммы и прийти в отличную форму. В откровенной беседе с журналистами Гусева намекнула, что их связь полна страсти, подчеркнув, что Дибров, невзирая на возраст, сохраняет мужскую притягательность и высокое либидо. Сам Дмитрий не скупился на комплименты, описывая Екатерину как истинную москвичку, избалованную вниманием и взыскательную к своему облику. Он также упомянул, что у Кати, как и у него, трое наследников. За кулисами того же вечера телеведущий делился своими глубокими впечатлениями. По свидетельству Анны Калашниковой, Дибров с присущим ему остроумием заметил, что его особенно манит в Екатерине её яркая и эффектная внешность.

«Я даже дружу только с дамами, обладающими красивым бюстом! Только они меня вдохновляют!» — процитировала Анна шутливое заявление Дмитрия в интервью СМИ.

История любви и совместные проекты

Калашникова также приоткрыла завесу тайны над историей их романа. Дмитрий и Екатерина встретились примерно три года назад, и искра между ними вспыхнула сразу. Но тогда оба были несвободны, что не позволило их чувствам развиться. Теперь же Гусева не просто спутница Диброва, она активно интегрирована в его жизнь: дает советы по питанию, содействует его возвращению на телевидение и даже пригласила его в проект «Звездный детокс», где шоумен делится своими знаниями о мужском здоровье. Именно Анна проболталась, что влюбленные, скорее всего, уже делят кров: «Мы с ними недавно были на Неделе моды, после показа Катя сказала: „Мы с Димой устали, поедем домой“. Видимо, они уже съехались. Многие уверены, что Дибров стал встречаться с Екатериной назло бывшей, но я так не думаю. Я за них очень рада, они красивая пара».

Преображение Дмитрия

По наблюдениям Калашниковой, рядом с новой пассией телеведущий преобразился до неузнаваемости. Если ранее он тяжело переносил развод и казался угнетенным, то теперь он буквально помолодел и засиял.

Интриги Полины Дибровой

Между тем, Полина Диброва тоже не позволяет своим поклонникам заскучать. Недавно она выложила снимки из ЗАГСа, сопроводив их загадочной фразой: «День бракосочетания — особенный день. Была однажды в Грибоедовском 17 лет назад… Второй раз побывала». Полина тут же уточнила, что лишь присутствовала на церемонии бракосочетания подруги. Однако интернет-пользователи убеждены, что и в её личной жизни не за горами важные изменения.