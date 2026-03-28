Тяжелая борьба с недугом

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, поделился свежими подробностями о самочувствии своего коллеги, Евгения Алдонина. Как стало известно в конце ноября 2025 года, экс-полузащитник ЦСКА столкнулся с серьезным испытанием – онкологическим заболеванием.

Экс-супруг Юлии Началовой предпочитал держать свою борьбу в тайне, надеясь одолеть недуг в одиночку. К моменту, когда информация просочилась, он уже более года проходил лечение. Однако болезнь оказалась коварнее и агрессивнее, чем предполагалось, вынудив Евгения обратиться за помощью и объявить сбор средств.

Несмотря на успешно проведенную в Германии операцию, рак желудка, к сожалению, известен своей скрытностью. Он не проявляет себя до тех пор, пока не достигнет поздних стадий, когда опухоль становится настолько большой, что начинает сдавливать нервные окончания, вызывая невыносимые боли. Часто к этому моменту уже происходит метастазирование в другие органы, что значительно усложняет лечение.

Дорогостоящее лечение и поддержка

Дмитрий Булыкин подчеркнул, что лечение Алдонина требует колоссальных финансовых вложений, и помощь постоянно необходима. На начальном этапе друзья, коллеги и неравнодушные болельщики оперативно откликнулись на беду, собрав впечатляющие 3 миллиона рублей. Однако медицинские процедуры в Германии невероятно дороги, поэтому финансовая поддержка остается жизненно важной.

Футболист до сих пор находится за границей, продолжая интенсивное лечение в Германии. Врачи пока воздерживаются от каких-либо прогнозов, проявляя обычную в онкологии осторожность. Евгений уже прошел множество курсов химиотерапии, но окончательная победа над болезнью еще не достигнута.

«У него постоянно операции, постоянно химиопроцедуры. Конечно, это сказывается и на организме, и на настроении. Но он держится бодрячком-бойцом, поэтому посмотрим», — сказал Булыкин СтарХиту.

Опора в семье

Семья Евгения изо всех сил поддерживает его в этой нелегкой борьбе. Жена Ольга с детьми и старшая дочь Вера, рожденная в браке с Юлией Началовой, постоянно на связи с ним. Ольга регулярно навещает мужа, а дети, конечно же, сильно скучают и с нетерпением ждут его возвращения домой.

Вера Алдонина старается обходить стороной эту острую тему. Для нее это уже второй сильнейший удар: всего в 12 лет она потеряла маму, Юлию Началову, которая скончалась в столичной клинике из-за заражения крови и острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет. Тогда Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой, родителями Юлии, но отец всегда был рядом, и девочка жила на два дома.

Вера в выздоровление

И вот теперь — болезнь отца. После того как новости об онкологическом заболевании Евгения просочились в СМИ, Вера выразила глубокую благодарность всем, кто переживает за его здоровье и желает ему скорейшего выздоровления. Однако семья приняла решение не давать никаких дополнительных комментариев по этому поводу.

«В первую очередь хотим сказать всем спасибо за поддержку. Наша семья решила не давать никаких комментариев по поводу новостей о состоянии здоровья моего папы, Евгения Алдонина. Сейчас мы ждем только одного комментария — о полном выздоровлении, который даст сам папа. Мы все в это верим и молимся об этом», — написала Вера в своем личном блоге, выражая твердую надежду на лучшее.