Нарастающее напряжение в королевской семье

Королевская семья переживает, пожалуй, один из самых бурных периодов за многие десятилетия. Арест принца Эндрю, не утихающий разлад с Гарри и Меган, а также предвкушение новых судебных баталий — все это лишь фон для нового, куда более личного конфликта, который, по словам инсайдеров, уже перерос в настоящую «войну» внутри Букингемского дворца. Наследник британского престола, принц Уильям, и его мачеха, королева Камилла, оказались по разные стороны непримиримых баррикад. Камнем преткновения стало чрезмерное усердие 77-летнего короля Карла III, который, несмотря на борьбу с онкологией, продолжает работать на износ. Уильям убежден: Камилла не просто не пытается остановить его, но и активно подталкивает к этой изматывающей гонке.

Государственный банкет: Капля, переполнившая чашу

Источники утверждают, что напряжение копилось месяцами, но достигло своего апогея после недавнего государственного банкета. Прием был организован в честь президента Нигерии Болы Ахмеда Тинубу, но именно он стал той самой роковой искрой, что воспламенила уже готовую взорваться пороховую бочку семейных разногласий.

Как поведал один из источников, принц Уильям уже давно настойчиво просил отца уменьшить рабочую нагрузку, чтобы он мог полностью сосредоточиться на своем лечении и восстановлении. Но, к сожалению, каждый раз, когда эта тема поднималась, в воздухе повисало невыносимое напряжение. Государственный банкет, по свидетельствам инсайдеров, с особой остротой выявил эти глубокие разногласия. Уильям был абсолютно уверен: его отец не в том состоянии, чтобы посещать столь масштабное мероприятие, ему следовало бы остаться дома и спокойно отдохнуть. Но королева Камилла стояла на своем, утверждая, что их присутствие жизненно важно, особенно в момент, когда каждый шаг королевской семьи находится под микроскопом общественности и СМИ. Итог известен: король и королева все же появились на приеме. Однако, как шепчутся инсайдеры, после банкета главной темой обсуждения был вовсе не дипломатический успех, а изможденный и болезненный вид монарха.

«Это только усилило страхи Уильяма. Для него это стало явным доказательством того, что его опасения не воспринимаются всерьез. Он видит в Камилле главное препятствие для любого реального сокращения нагрузки. Это оставляет его во все большей фрустрации и, временами, чувством бессилия что-либо изменить», — рассказал источник.

Недолгий мир и вновь разгоревшаяся вражда

Особую горечь этому противостоянию придает то, что, казалось бы, совсем недавно Уильям и Камилла наконец-то смогли найти общий язык. Долгие годы, когда им приходилось вместе управлять королевством в периоды глубоких кризисов — будь то лечение самого Карла или борьба с онкологией у жены Уильяма, Кейт Миддлтон, — парадоксальным образом сблизили их. Как выразился один из источников, «они действительно пришли к тому, что между ними все налаживалось — это была не просто вежливость, в их отношениях появилась легкость и даже некоторая теплота».

Но этот хрупкий мир оказался мимолетным. Нынешнее положение дел отбросило их отношения на годы назад, в эпоху глубокого недоверия. По утверждению инсайдеров, слова, которые Уильям произносит за закрытыми дверями, «довольно резкие». Он заявляет, что не в силах простить ей эту ситуацию, и это воскресило множество давних, так и не разрешенных обид и чувств из прошлого.

Мотивы королевы: Забота о статусе или здоровье?

Уильям твердо убежден, что Камилла гораздо больше озабочена собственной репутацией и укреплением своего положения, нежели истинным благополучием и здоровьем Карла. Как утверждает инсайдер, королева утратила доверие пасынка много лет назад, и восстановить его теперь кажется почти невозможным.

Принц Уильям

Уильям не сдается: Сын против мачехи

В то время как инсайдеры мрачно предрекают, что отношения между Уильямом и Камиллой вряд ли когда-либо восстановятся, сам король Карл продолжает свой невероятно насыщенный график, игнорируя предупреждения медиков. Хотя в начале 2026 года его лечение было сокращено, и, по слухам, монарх чувствует себя значительно лучше, официального объявления о полной ремиссии от королевских источников так и не поступало. Уильям же, тем временем, продолжает стоять на своем. Он уже неоднократно демонстрировал свою готовность принимать на себя все возрастающие обязанности, когда это было крайне необходимо: во время болезни отца и операции его супруги он стал настоящим столпом короны. Но сейчас его единственное желание — чтобы отец просто отдохнул. И в этом искреннем стремлении, как тонко подмечают наблюдатели, проявляется не столько расчетливый наследник престола, сколько любящий сын, снедаемый страхом потерять отца.