По данным инсайдера Daily Mail, знаменитому 45-летнему певцу Джастину Тимберлейку предстоит принять кардинальные решения: бросить пагубную привычку и забыть о воссоединении легендарной группы NSYNC. Только так он сможет сохранить свой брак с актрисой Джессикой Бил после череды скандалов, включая недавний инцидент с полицией.

Принятие этих условий – единственная возможность для пары преодолеть кризис, который, по слухам, довел их отношения до предела.Джессика, по словам близких к семье источников, устала от постоянных проблем и готова бороться за свою семью, но только на своих условиях.

Задержание и последствия

Прошлый год ознаменовался для Джастина громким скандалом: во время своего тура The Forget Tomorrow World его задержала нью-йоркская полиция за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Эта шокирующая новость мгновенно облетела весь мир. Чтобы избежать более сурового наказания, Тимберлейк был вынужден заключить сделку со следствием, приняв штраф в 500 долларов, 25 часов обязательных общественных работ и 90-дневное лишение водительских прав.

Брак на грани краха

После этого инцидента, по данным инсайдеров, отношения между Джастином и его супругой, талантливой актрисой Джессикой Бил, резко обострились. Источник, близкий к паре, откровенно заявил: "Брак Джастина и Джессики под угрозой. Его последнее турне было почти катастрофой, его актёрская карьера пошла на спад, в то время как Джессика работает над одним проектом за другим в качестве актрисы и продюсера".

Ультиматум Джессики

По мнению инсайдеров, терпение Джессики, которая долгое время мирилась с пренебрежением мужа к семейным обязанностям, иссякло. Сейчас она "почти на пределе" и выдвинула Джастину жесткие условия: он должен отказаться от планов по воссоединению легендарной группы NSYNC, в составе которой он блистал в 90-е годы. Джессика настаивает, чтобы ее муж "сосредоточился на их будущем", поставив семью на первое место.

Провал мирового тура

Напомним, с 2024 по 2025 год Джастин Тимберлейк находился в мировом турне The Forget Tomorrow World Tour в поддержку своего нового альбома Everything I Thought It Was. Предполагалось, что эти гастроли вернут Джастину былую славу, однако билеты на его концерты раскупались не так успешно, как планировалось. После половины выступлений стало очевидно, что тур "провалился", не оправдав возложенных на него ожиданий.

Мемуары Бритни Спирс

Ситуацию дополнительно усугубили мемуары певицы Бритни Спирс, вышедшие в конце 2023 года, незадолго до начала тура. В своей книге Спирс, которая встречалась с певцом с 1999 по 2002 год, откровенно призналась, что Джастин заставил ее сделать аборт. Этот шокирующий факт вызвал волну возмущения среди фанатов Бритни, многие из которых в сети призывали бойкотировать тур Тимберлейка, что, безусловно, сказалось на его успехе.

Семейная жизнь

Джастин Тимберлейк состоит в браке с актрисой Джессикой Бил с 2012 года, их отношения начались за пять лет до свадьбы. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей: 10-летнего Сайласа и пятилетнего Финеаса.

