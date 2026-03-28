Семейные узы: Откровения Круза

Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 21-летний Круз, решил пролить свет на свои отношения с родителями. Это произошло на фоне недавних обвинений, выдвинутых его старшим братом Бруклином. В беседе с изданием Rolling Stone Круз подчеркнул, что родители всегда "безоговорочно поддерживали" их, проявляя при этом удивительную честность и открытость. Он настаивает: атмосфера в их доме совершенно не похожа на ту, что описывал Бруклин. Круз искренне заявил: "Родители меня очень поддерживают. И они со мной очень честны, я действительно прислушиваюсь к их мнению и доверяю им во всём. В конце концов, они поддерживают меня безоговорочно, и я хочу усердно работать, чтобы однажды они мной гордились".

Группа The Breakers, Круз Бекхэм и Дэвид Бекхэм

Музыкальная страсть и первый тур

Появление Круза на страницах журнала Rolling Stone не случайно — оно приурочено к началу его первого масштабного гастрольного тура, стартующего уже 26 марта. В составе рок-группы The Breakers Круз выступит в 12 городах Великобритании, а затем, в июле, отправится покорять США. В интервью он поделился, что музыка стала его призванием еще в 11 лет, когда в его руках впервые оказалась гитара. С тех пор Круз неустанно совершенствует свои навыки как исполнитель и автор песен. Сейчас он выступает с The Breakers, исполняя композиции, написанные им самим еще три года назад.

Фамилия Бекхэм: бремя или преимущество?

Молодой Бекхэм не скрывает: он осознает, что его знаменитая фамилия значительно облегчает путь к популярности. Тем не менее, он готов мириться с тем, что многие могут считать его успехи лишь заслугой родителей, и не видит смысла выступать под псевдонимом. "Я довольно быстро понял, что ничто не работает так, как честность в музыке: честность, правда и рассказ о собственном опыте", — утверждает Круз, подчеркивая важность аутентичности.

Амбициозные планы на будущее

Завершая интервью, Круз заявил о своих грандиозных планах: он намерен усердно трудиться, чтобы стать по-настоящему выдающимся музыкантом. Уже сейчас он активно работает над новым альбомом, а в мечтах видит себя выступающим на легендарной сцене Медисон-сквер-гарден.

Круз: по стопам матери и в гармонии с семьей

Круз — средний из детей Дэвида и Виктории Бекхэм, и он единственный, кто решил пойти по музыкальным стопам своей матери, блиставшей в 90-х и 00-х в составе Spice Girls. Он всегда был невероятно близок со своей семьей и безоговорочно поддержал родителей в конфликте со старшим братом Бруклином.

Разлад в семье: Обвинения Бруклина

Стоит напомнить, что не так давно старший сын Бекхэмов, 27-летний Бруклин, впервые публично высказался о разногласиях с родителями. Он рассказал о, по его мнению, "токсичных" отношениях в их семье. Бруклин утверждал, что с самого детства родители полностью контролировали его жизнь и манипулировали общественным мнением, используя детей. По словам Бруклина, все совместные фотографии семьи Бекхэм создавались исключительно для публики, поскольку его родители готовы на все, чтобы сохранить безупречный имидж в СМИ. Более того, Бруклин заявил, что его мать, Виктория Бекхэм, постоянно пыталась разрушить его отношения с женой Николой Пельтц. Согласно его утверждениям, именно Виктория отказалась шить свадебное платье Николе, дочери американского миллиардера Нельсона Пельтца, и специально приглашала бывших девушек старшего сына на семейные мероприятия, чтобы испортить настроение его жене. Помимо этого, Бруклин рассказал, что Виктория якобы стала причиной конфликта на их собственной свадьбе: когда приглашенный певец Марк Энтони предложил Бруклину и Николе выйти на сцену для их первого танца, вместо невесты на сцену поднялась Виктория и, по словам Бруклина, танцевала с ним "совершенно неподобающим образом". В ответ на этот шквал обвинений Дэвид и Виктория лишь поздравили сына с днем рождения 4 марта в Instagram. Жена Бруклина, Никола Пельтц, сообщила, что ее родители приняли мужа как родного сына, и теперь он чувствует себя с ними ближе, чем с семьей Бекхэм.

