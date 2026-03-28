Наконец-то дождались! Юные актёры, которым предстоит вдохнуть новую жизнь в образы Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли в грядущем сериале, совершили свой первый официальный совместный выход в свет. Событие развернулось в Лондоне, на торжественном мероприятии, посвящённом запуску HBO Max в Великобритании и Ирландии. Двенадцатилетний Доминик Маклафлин, которому выпала честь сыграть самого "мальчика, который выжил", одиннадцатилетняя Арабелла Стэнтон и её ровесник, одиннадцатилетний Аластер Стаут, с сияющими улыбками позировали вспышкам фотокамер.

Первый выход в свет

Разумеется, это появление юных дарований не осталось без внимания общественности! Интернет буквально взорвался обсуждениями: пользователи с теплотой отмечают поразительное сходство новых актёров с их предшественниками из легендарной киносаги о мальчике-волшебнике. Однако, помимо восторга, звучат и нотки тревоги — многие выражают искреннюю надежду, что порой безжалостный мир шоу-бизнеса не сломит этих хрупких душ в будущем. «Они выглядят милыми и счастливыми. Надеюсь, их родители и окружающие их взрослые будут продолжать защищать их на протяжении всего этого пути», «Они такие крошечные! Очень напоминают мне оригинальный состав. У Доминика тот же самый взгляд, что и у Дэниела (Дэниел Рэдклифф, первый исполнитель роли Гарри Поттера. — Прим. ред.) в детстве», «Честно говоря, воспоминания оригинальных актёров о работе над "Гарри Поттером" меня успокаивают: они не жалеют об этом. Надеюсь, что и эти трое почувствуют то же самое», — делятся своими мыслями пользователи Reddit.

Подробности о сериале

К слову, ранее фанаты уже успели оценить первый интригующий тизер-трейлер сериала. Ожидается, что премьера первого сезона проекта HBO, получившего название «Гарри Поттер и философский камень», состоится в католическое Рождество, 25 декабря 2026 года, на платформе Max. Он будет включать в себя восемь захватывающих эпизодов. Сама Джоан Роулинг, подарившая миру эту волшебную вселенную, активно участвует в создании сериала в качестве исполнительного продюсера. Однако проект уже успел наделать шума и оказаться в центре скандала. Так, например, выбор темнокожего актёра Паапы Эссьеду на знаковую роль профессора Северуса Снейпа вызвал бурную негативную реакцию в интернете, а сам актёр признался, что даже получает угрозы из-за этого.