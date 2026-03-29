В марте 1983 года мир увидел четырехсерийную экранизацию культового романа Колин Маккалоу «Поющие в терновнике». Эта семейная сага о запретной любви Мэгги Клири и Ральфа де Брикассара покорила сердца миллионов и до сих пор остается единственной киноверсией легендарной истории.

История страстной любви католического священника и независимой красавицы, развернувшаяся на бескрайних просторах знойной Австралии, впервые покорила сердца читателей в 1977 году, когда увидел свет бессмертный роман «Поющие в терновнике». Эта запретная сага о любви мгновенно стала мировым бестселлером, переведенным и изданным во множестве стран. Восторженные поклонники с нетерпением ждали киновоплощения любимой истории, но, к сожалению, телесериал, вышедший шесть лет спустя, был встречен публикой гораздо прохладнее.

Недовольство началось с самой Колин Маккалоу, автора «Терновника». Писательница отчаянно пыталась убедить режиссеров, что Рэйчел Уорд, выбранная на роль главной героини Мэгги, совершенно не соответствует типажу. Не избежал критики и Ричард Чемберлен. Ходили упорные слухи, что его пригласили сыграть отца Ральфа де Брикассара исключительно из-за его невероятной популярности на тот момент, полагая, что его звездный статус обеспечит проекту колоссальный успех.

Такой подход категорически не устроил писательницу, и, по слухам, она так ни разу и не решилась посмотреть эту телеверсию. Затем эстафету критики подхватили преданные читатели романа. Многие зрители были искренне разочарованы тем, что ряд ключевых сюжетных линий был безжалостно вырезан, из-за чего те, кто не читал книгу, не смогли бы в полной мере ощутить глубину и замысел оригинальной истории. С тех пор многие четко разграничили для себя: семейная сага, рожденная под пером Колин Маккалоу, — это одно произведение, а телефильм Дэрила Дьюка — совершенно другое.

Однако, несмотря на шквал критики, экранизация все же сумела завоевать несколько восторженных отзывов, престижные награды и даже номинацию на «Золотой глобус». Некоторые актеры удостоились звания лауреатов, но одно можно сказать наверняка: участие в этом проекте навсегда изменило судьбу каждого, кто был к нему причастен.

Ричард Чемберлен

Исполнитель роли харизматичного католического священника Ральфа де Брикассара, Ричард Чемберлен, присоединился к проекту уже будучи настоящей звездой и живой легендой телевидения.

На момент съемок актеру было 49 лет, но для создателей сериала это не стало преградой. Несмотря на то, что история «Поющих в терновнике» охватывает молодые годы церковного служителя, роль было решено отдать именно ему. Предполагалось, что его невероятная харизма и обаяние сделают свое дело, и расчет оказался верным. Игра Ричарда вызвала бурю восторга как у критиков, так и у зрителей, а бесчисленные поклонницы навсегда влюбились в созданный им образ.

Успех этого телесериала прочно закрепил за Чемберленом статус настоящего секс-символа. И хотя он сыграл множество ярких ролей впоследствии, для многих зрителей он навсегда остался тем самым Джоном Блэкторном из «Сегуна» или незабвенным Ральфом де Брикассаром из «Поющих в терновнике». К сожалению, 30 марта 2025 года стало известно, что Ричард Чемберлен скончался на 91-м году жизни.

Рэйчел Уорд

Свою модельную карьеру 16-летняя англичанка Рэйчел Уорд начала в Нью-Йорке. Её лицо украшало обложки множества глянцевых журналов, она снималась в бесконечных рекламных кампаниях, а вскоре ей улыбнулась удача исполнить заветную мечту — дебютировать в кино. Первые же роли помогли Рэйчел громко заявить о себе, принеся ей несколько престижных наград.

Несмотря на свой скромный актерский опыт и некоторую застенчивость, Уорд решилась прийти на кастинг «Поющих в терновнике». Тогда никто и представить не мог, что эта начинающая актриса сможет обойти десятки именитых конкуренток, среди которых были такие звезды, как Ким Бэйсингер и Мишель Пфайффер. Получив заветный «золотой билет», девушка предвкушала крупные гонорары и шквал новых предложений, но судьба распорядилась совсем иначе.

Многие зрители безжалостно критиковали 26-летнюю актрису за излишнюю искусственность и откровенно посредственную игру. После этой волны негатива Рэйчел замкнулась в себе и утратила всякую тягу к актерской профессии. Конечно, были попытки вернуть уверенность, но немногочисленные роли в проектах 80-х и 90-х годов оставались проходными, а лавина критики не утихала. Тогда Уорд приняла смелое решение пересесть по другую сторону камеры и попробовать себя в режиссуре.

На сегодняшний день у 68-летней Рэйчел за плечами уже 11 успешных режиссерских работ. А еще она обрела личное счастье в браке с Брайаном Брауном, который, по иронии судьбы, сыграл её экранного мужа в той самой телевизионной драме. У них родилось трое замечательных детей: Рози, Матильда и Джо.

Брайан Браун

Голливудский сердцеед с пронзительными голубыми глазами, Брайан Браун, воплотил в «Терновнике» образ супруга Мэгги, который долгие годы отравлял её жизнь. Несмотря на откровенно отрицательную роль, его харизма покорила множество зрительниц, а критики осыпали его похвалами. Актера даже номинировали на «Золотой глобус», хотя эта номинация, увы, так и осталась его единственным по-настоящему ярким карьерным событием.

Хотя Брайан всегда выкладывался на съемочной площадке на все сто, работая плечом к плечу с такими звездами, как Том Круз и Сигурни Уивер, ему, к сожалению, так и не удалось выйти из тени других знаменитостей.

После роли Люка О’Нила актер продолжил свои попытки покорить Голливуд, но повторить прежний успех ему, к сожалению, не удалось. Сегодня Брауну 78 лет. Он счастливо живет в Австралии вместе с Рэйчел Уорд и их тремя детьми. Несмотря на солидный возраст, актер и не думает уходить на покой. Он регулярно снимается в австралийских проектах и пользуется огромным спросом в театре, где драматические роли стали его настоящим коньком.

Бретт Каллен

Роль Боба Клири, старшего брата Мэгги, стала для Бретта Каллена отличным трамплином к успешной карьере. «Поющие в терновнике» были всего лишь второй работой актера в кинематографе. Но именно после этого проекта миловидного Каллена заметили и стали активно приглашать в различные мыльные оперы, которым он впоследствии оставался верен на протяжении многих лет.

В его внушительном послужном списке участие в таких культовых сериалах, как «Отчаянные домохозяйки» и «Остаться в живых», а среди полнометражных лент нельзя не упомянуть «Призрачного гонщика», «Джокера» и «Воспоминания». Очевидно, Бретту удалось прочно «пустить корни» на голливудской арене.

Сегодня актеру 69 лет, и, несмотря на плотный рабочий график, он всегда находит время для семьи. В 1995 году Каллен связал себя узами брака со своей коллегой по фильму «Аполлон-13» Мишель Литтл, и вскоре у счастливой пары родилась дочь. Бретт даже не думает сбавлять обороты! Актер уже давно активно ведет личный блог, где регулярно делится с поклонниками своими мыслями о кино, анонсами предстоящих мероприятий с его участием и трогательными фотографиями из личной жизни.

Мэр Уиннингэм

Роль Джастины, дочери Мэгги и Люка, мгновенно вознесла начинающую актрису Мэр Уиннингэм к вершинам славы. Несмотря на относительно небольшое экранное время, Мэр сумела выложиться по полной и ярко продемонстрировать свой несомненный талант. Закрепить успех ей удалось всего через два года, когда в 1985-м вышел на экраны фильм «Огни святого Эльма». Затем последовали заветные номинации на «Оскар» и «Эмми» (статуэтку последней награды ей однажды даже удалось с гордостью унести домой).

Однако со временем интерес к Мэр стал постепенно угасать, а главные роли в крупных голливудских проектах сменились эпизодическими появлениями в довольно посредственных телесериалах. Возможно, причиной тому стал настоящий ураган, бушевавший в её личной жизни.

Актриса была замужем четырежды и целых пять раз познала радость материнства. Сегодня за плечами Уиннингэм — огромное количество проектов, последним из которых стал полнометражный фильм «Темные воды», вышедший в 2019 году. В копилке творческих достижений Мэр также значатся три музыкальных альбома.

Филипп Энглим

Роль в театральной постановке «Человек-слон» стала поворотной для начинающего американского актера Филиппа Энглима, превратив его в востребованного артиста. Воплощать на экране образ юного и романтичного Дэна актеру пришлось в 29 лет, но, подобно Ричарду Чемберлену, его яркий талант сумел затмить все возрастные несоответствия.

После выхода «Поющих в терновнике» на Энглима посыпались многочисленные предложения о съемках в различных кинопроектах, которые он с охотой принимал. Однако, несмотря на востребованность, актерская стезя быстро наскучила Филиппу, и в начале 2000-х годов он окончательно исчез с экранов и светских хроник. С журналистами Филипп категорически не общается, и на публичных мероприятиях его не увидеть.

Энглим перебрался на собственную ферму в штате Теннесси. Там актер наслаждается жизнью вдали от суеты, дышит полной грудью и с удовольствием занимается разведением домашнего скота.