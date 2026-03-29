Роми Марс откровенно поведала, что ее воспитанием занималась не именитая мама-режиссер, а целая армия нянь, одна из которых предлагала ей запрещенные вещества в 11 лет.

Роми Марс.

Звездные дети и их непростая реальность

После того, как в мировом пространстве активно заговорили о феномене непотизма, многие принялись обсуждать зависть к детям знаменитостей. Казалось бы, им неслыханно повезло: родиться в богатых семьях, иметь громкие фамилии, обеспечивающие безоблачное будущее. Однако, как недавно убедительно продемонстрировал Бруклин Бекхэм, деньги и слава отнюдь не гарантируют счастья. После своей свадьбы с Николой Пельтц в 2022 году, он перебрался в США и оттуда начал публиковать серию откровений, раскрывающих неприглядные стороны его отношений с отцом и матерью.

Бруклин откровенно заявил, что в его семье царила нехватка подлинной поддержки. Родителей, по его словам, куда больше тревожил их публичный имидж, чем эмоциональное благополучие собственных детей. Они были настолько поглощены созданием иллюзии идеальной семьи, что попросту игнорировали реальное положение дел. В результате, истинную душевную близость Бруклин нашел в лице своих тестя и тещи, а с кровными родственниками теперь и вовсе не поддерживает связь.

Шокирующие откровения Роми Марс

Недавно эстафету критики в адрес своей звездной семьи подхватила еще одна "непо-детка". С совершенно неожиданной исповедью в социальных сетях выступила 19-летняя Роми Марс, дочь знаменитого режиссера Софии Копполы (известной по фильмам «Девственницы-самоубийцы», «Трудности перевода»). Отвечая на вопросы подписчиков, Роми столкнулась с комментарием от девушки, которая заявила, что она «буквально создана Софией Копполой». На это Роми без обиняков ответила, что ее мать принимала крайне незначительное участие в ее воспитании и становлении. Карьера всегда была для Софии приоритетом, а Роми росла под присмотром многочисленных нянь. Хотя присутствием нянь в звездных семьях никого не удивишь, вокруг семьи Копполы разгорелся настоящий скандал, спровоцированный одним весьма примечательным эпизодом.

Няня с "сюрпризами"

По признанию Роми Марс, нянь в ее жизни было несчетное множество, но одна из них врезалась в память особенно ярко. Эта молодая женщина не только делилась с Роми своими личными переживаниями и проблемами в отношениях, но и, что шокирует, предлагала 11-летней подопечной пробовать запрещенные вещества. Роми сейчас с горькой иронией подмечает, что сцена, где она сидит на пожарной лестнице вместе с няней, слушающей рассказы о ее матери и бойфренде, выглядела бы невероятно кинематографично. Однако, по ее мнению, такой сюжет куда органичнее вписался бы в мрачный сериал «Эйфория», чем в любой из инди-фильмов ее собственной матери.

Выходки золотой молодежи

Внимание публики к Роми Марс особенно усилилось, когда в 16 лет ее стали причислять к "золотой молодежи". Почти как Пэрис Хилтон в свои лучшие годы нулевых, она однажды предприняла попытку арендовать вертолет, используя папину кредитную карту, чтобы слетать с подругами на ужин в соседний город. Попытка, к счастью, не увенчалась успехом – оплата не прошла, что немедленно было замечено родителями Роми. За этим последовал серьезный воспитательный разговор.

Роми Марс и Фрэнсис Форд Коппола.

Отцом Роми является второй супруг Софии Копполы, музыкант Тома Марс. У пары также есть младшая дочь по имени Козима. Интересно, что саму Софию Копполу совершенно не беспокоит тот факт, что ее дочь открыто выносит семейные неурядицы на публику. Она сама в детстве воспитывалась в основном нянями и не считает это трагедией.

Ирония и карьера

Хотя некоторые интернет-пользователи воспринимают откровения Роми Марс как очередную попытку пожаловаться на, по сути, довольно безоблачную жизнь, многие, напротив, восхищаются ее искренностью и непосредственностью. Девушка явно не стремится вызвать жалость, и о событиях своего детства она рассказывает с заметной долей иронии. В настоящее время Роми активно строит карьеру в качестве модели и актрисы, даже снимаясь в проектах своего легендарного дедушки.