На концерте в Лас-Вегасе 56-летняя Дженнифер Лопес сделала довольно колкий намёк в сторону своего бывшего мужа, Бена Аффлека. В один момент, заметив среди публики особенно восторженного фаната, она пригласила его на сцену с игривыми словами: "О да, посмотрите на этого парня, мы заберём у него всё, что у него есть!". Однако, когда выяснилось, что имя этого поклонника совпадает с именем её экс-супруга, Лопес не смогла сдержать эмоций: её лицо исказила недовольная гримаса, а затем последовал саркастический смех, после чего она поспешно отправила фаната за кулисы. Зрители в зале, конечно же, запечатлели этот яркий момент.

История отношений с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пережили долгие и весьма бурные романтические отношения, которые начались ещё в 2002 году. Пара даже была помолвлена, но тогда их свадьба так и не состоялась, и помолвка была расторгнута. Спустя почти двадцать лет, в 2021 году, судьба вновь свела их, и уже через год они сыграли свадьбу. Изначально их семейная жизнь казалась идиллией, но вскоре стали появляться тревожные слухи о проблемах в отношениях. Поклонники замечали, что Бен часто выглядел мрачным и несчастным рядом с супругой, а папарацци то и дело фиксировали их ссоры.

Причины расставания

Кульминацией стало то, что 20 августа 2024 года, в годовщину их свадьбы, Дженнифер Лопес подала на развод. Инсайдеры утверждают, что одной из ключевых причин разрыва с Аффлеком стал финансовый конфликт, поскольку брачного контракта у пары не было. Кроме того, у звёзд были совершенно разные взгляды на публичность: по слухам, Бену порядком надоели постановочные фотосессии и постоянное стремление Дженнифер быть в центре внимания СМИ.

Новая глава в жизни Джей Ло

Сейчас Дженнифер активно строит новую главу своей жизни, полностью сосредоточившись на себе. До брака с Аффлеком актриса уже была замужем трижды и является матерью близнецов Эммы и Макса от третьего мужа, Марка Энтони.

