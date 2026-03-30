Блейк Лайвли порадовала своих поклонников серией тёплых и искренних снимков, сделанных во время отпуска в Великобритании, где она наслаждалась временем в компании своего мужа Райана Рейнольдса. Эти кадры появились на её страницах в социальных сетях, пока в Голливуде не утихает шум вокруг её продолжающегося конфликта с коллегой по съёмкам в фильме "Всё закончится на нас", Джастином Бальдони.

38-летняя актриса, известная своей открытостью и обаянием, показала, как она провела эти драгоценные моменты со своим супругом, с которым они воспитывают четверых замечательных детей: дочерей Джеймс, Инес и Бетти, а также сына Олина. Их путешествие по туманному Альбиону было насыщено событиями: пара посетила захватывающий матч валлийского футбольного клуба "Рексем", которым, к слову, владеет сам Райан Рейнольдс, где они встретились с командой "Челси". Помимо спортивных страстей, Лайвли и Рейнольдс окунулись в мир природы, побывав на очаровательной ферме сов в Уэльсе, а также не упустили возможности прогуляться по историческим улочкам Лондона.

Несмотря на то, что команда Райана не одержала победу в матче, на всех фотографиях Блейк и Райан сияют улыбками, излучая истинное счастье и беззаботность. Серию этих трогательных снимков Блейк сопроводила такими словами: "Спасибо команде, всем игрокам и всем, кто работает на этом стадионе, за выступление всей жизни. Лучшие десять тысяч человек, с которыми можно разделить эти американские горки".

Тень скандала: Судебное разбирательство с Джастином Бальдони

В комментариях под этими жизнерадостными фотографиями многие подписчики выразили удивление: как Блейк удаётся выглядеть настолько расслабленной и счастливой, когда совсем скоро ей предстоит пройти через непростой судебный процесс по её иску против коллеги Джастина Бальдони. Напомним, что ещё в 2024 году общественность узнала о шокирующем факте: Лайвли подала в суд на своего бывшего партнёра по съёмкам в киноленте "Всё закончится на нас", Джастина Бальдони.

Актриса выдвинула серьёзные обвинения в адрес Бальдони, касающиеся домогательств на съёмочной площадке. Блейк утверждала, что Джастин, который не только играл главную роль, но и выступал режиссёром проекта, признавался ей в порнозависимости. Более того, она заявляла, что он часто выходил за рамки сценария во время съёмок интимных сцен, позволял себе оскорбительные комментарии относительно её веса и внешности, а также неоднократно заходил к ней в гримёрку в моменты, когда она была не одета.

В ответ на эти обвинения, команда Джастина Бальдони незамедлительно подготовила встречный иск о клевете, однако суд Нью-Йорка отклонил его. Судебное разбирательство по обвинениям Блейк Лайвли должно начаться 18 мая. Этот громкий скандал уже успел оставить свой след в жизни знаменитостей: на фоне заявления Лайвли она, по слухам, потеряла близкую подругу Тейлор Свифт, которая предпочла остаться в стороне от конфликта. Сам же Бальдони, по его собственным словам, лишился трёх крупных проектов в Голливуде и огромной суммы денег, исчисляющейся сотнями миллионов долларов.