Федор Бондарчук

Федор Бондарчук всегда привлекал к себе внимание не только своими киноработами, но и бурной личной жизнью. После развода с Паулиной Андреевой весной 2025 года, слухи о его новых увлечениях не заставили себя ждать. В конце марта 2026 года в центре внимания оказалась Виктория Исакова. Шепчутся, что между режиссером и актрисой возникли романтические отношения, и их совместные выходы в свет лишь подкрепляют эти домыслы. Так, например, их заметили вместе на дне рождения Александра Петрова, где наблюдательные гости отметили изменившийся характер их общения. В интернете активно обсуждают, что искра могла вспыхнуть на съемках фильма «Буратино», но пока это лишь предположения, не имеющие официальных подтверждений.

Виктория Исакова

Однако не все верят в вероятность романтической связи между 58-летним режиссером и 49-летней актрисой. В светских кругах мнения разделились: одни допускают такую возможность, другие же категорически ее отрицают. Экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник, высказал свое мнение изданию Woman.ru: «Я думаю, что это слухи, кому-то они нужны. Но по факту, просто слухи. Обращу внимание, что не прошло и года, как умер муж Виктории Юрий Мороз. Не думаю, что она из тех людей, кто закрутит роман с Федором прямо сейчас. Со временем, могло бы быть, но сейчас… хотя кто его знает. Я думаю, что эти слухи, скорее всего, могут быть связаны с тем, что Федор готовит новый фильм, Виктория там будет играть главную роль. Только в этом случае будут разговоры о каких-то отношениях». Продюсер тепло отозвался об актрисе, назвав ее хорошим и понимающим человеком. По его мнению, Федор Бондарчук также вряд ли бы стал заводить отношения сейчас, ведь он был знаком с покойным мужем Виктории, и это было бы «в корне неприлично», даже из уважения к памяти Юрия Мороза.

«К тому же, у Виктории и Юрия были очень теплые отношения. Я не думаю, что она забыла мужа и уже крутит новый роман. Все только слухи, пиар», — продолжает рассуждать Леонид Дзюник. На фоне этих разговоров, в последний год активно муссируются слухи о возможном воссоединении Бондарчука с Паулиной Андреевой, с которой он прожил в браке девять лет и воспитывает сына Ивана. До этого режиссер был женат на Светлане Бондарчук 25 лет, и у них есть двое детей — сын Сергей и дочь Варвара. Виктория Исакова же более двух десятилетий была замужем за Юрием Морозом. В 2015 году у них родилась дочь Варвара. Режиссер Юрий Мороз ушел из жизни летом 2025 года после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Утрата мужа стала для Виктории тяжелейшим испытанием. Их трогательная история любви началась в 2002 году в Костроме, на съемках сериала «Пелагея и белый бульдог». В тот период оба находились в глубоком кризисе: Юрий за два года до этого потерял свою первую жену, актрису Марину Левтову, которая трагически погибла в результате несчастного случая на снегоходе, оставив его с 17-летней дочерью. Виктория также пережила личную драму — незадолго до их встречи в автокатастрофе погиб ее жених Александр. Именно Дарья Мороз организовала их первое, казалось бы, мимолетное знакомство. Однако спустя полгода Юрий и Виктория вновь встретились в Школе-студии МХАТ, и с тех пор их пути уже не расходились.

Зная глубину отношений Исаковой и Мороза, продюсер Леонид Дзюник считает невозможным, что Виктория так скоро забудет своего супруга. «Я знаю Федора, но за его личной жизнью не слежу, это личное дело каждого. Говорят всякое. Про Паулину даже не знаю, но Паулина есть Паулина, ей найти новый предмет обаяния или обожания не сложно. Ну и потом, все-таки не забывайте, что Бондарчук тоже уже не мальчик, переживать все эти романы», — подытожил продюсер.