81-летний Томас Маркл, отец Меган Маркл, откровенно поведал о своём новом романе в интервью Daily Mail. Его избранницей стала 46-летняя филиппинская медсестра, чья разница в возрасте с Томасом составляет 35 лет.

Искра после испытаний

28 марта Томас Маркл поделился с британским таблоидом Daily Mail историей о том, как совершенно неожиданно в его жизнь вновь пришла любовь. Его новая спутница — 46-летняя медсестра Рио Канедо, которая оказывала ему помощь в восстановлении после сложной операции по ампутации левой ноги, проведённой в декабре 2025 года.

Почему он решил рассказать?

Томас признался, что решение рассказать прессе о своих новых отношениях было продиктовано желанием поделиться обретённым счастьем: "Я хочу, чтобы люди знали, что никогда не поздно обрести мир и любовь". Благодаря новой избраннице, отец Меган вернулся к полноценной жизни, о которой он даже не смел мечтать после четырёх дней в реанимации и нескольких недель в больнице из-за обширного тромба, перекрывшего кровоснабжение стопы.

Готовность к осуждению

Томас осознаёт, что его новые отношения, вероятно, вызовут неоднозначную реакцию в обществе из-за значительной разницы в возрасте и состояния его здоровья, но он готов к этому: "Я знаю, что некоторые люди скажут обидные вещи, но мне всё равно. В мире происходит много негатива, и если моя история сможет вселить хоть немного надежды в одного человека, я буду счастлив".

Неутихающая боль: отношения с Меган

Журналисты также затронули тему отношений Томаса с дочерью Меган, которая перестала общаться с ним после начала её романа с принцем Гарри. Однако Маркл по-прежнему не поддерживает контакт с дочерью и её семьёй: "Я до сих пор не понимаю, почему она перестала со мной общаться".

История разрыва

Напомним, что Меган Маркл, супруга принца Гарри, полностью прекратила общение с отцом вскоре после помолвки пары в 2017 году. По словам Гарри и Меган, причиной разрыва герцогини с отцом стало его постоянное взаимодействие с прессой. Маркл была убеждена, что именно родитель "сливает" информацию о ней таблоидам. В ответ Томас заявлял Гарри и Меган, что общение с прессой было единственным доступным ему способом связи с младшей дочерью и зятем, которые вычеркнули его из своей жизни. В итоге в 2018 году к алтарю Меган проводил не родной отец, а родитель принца Гарри, король Карл III. Из родственников невесты на свадьбе присутствовала только её мать Дория Рагланд.

Новая глава на Филиппинах

До недавнего времени Томас Маркл проживал в Мексике, всего в четырёх часах езды от дома Гарри и Меган в Монтесито. Однако ему так и не удалось пообщаться с дочерью и внуками: шестилетним Арчи и четырёхлетней Лилибет. В январе 2026 года Томас принял решение переехать на Филиппины, чтобы избежать постоянных напоминаний о семье Меган, которую он так мечтал увидеть.

Жизнь герцогской пары

Сейчас Меган и Гарри живут в своём особняке в Монтесито, активно развивая собственную продюсерскую компанию. Кроме того, герцогиня Сассекская является владелицей бренда товаров для дома As Ever и планирует возвращение в кино.

